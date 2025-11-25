평가원, 수능 이의신청 51개 문항 모두 "문제·정답에 이상 없음"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성적표 내달 5일 배부

한국교육과정평가원은 지난 13일 시행된 2026학년도 대학수학능력시험 문제와 정답에 모두 오류가 없는 것으로 결론 내렸다고 25일 밝혔다.

평가원은 수능 시행 당일인 지난 13일부터 17일 오후 6시까지 총 675건의 이의 신청을 접수했다. 이중 문제·정답과 관련 없는 의견 개진, 취소, 중복 등을 제외한 실제 심사 대상은 51개 문항·509건이었다.

평가원은 이를 대상으로 외부 전문가가 포함된 이의심사 실무위원회의 심사와 이의심사위원회 최종 심의를 거친 결과, 51개 문항 모두 '문제·정답에 이상 없음'으로 판정했다고 밝혔다.

이번 수능에서 이의신청이 집중됐던 영어 영역 24번 문항에 대해서도 "문항 및 정답에는 이상이 없다"고 했다. 이 문항은 '글의 제목'을 찾는 3점짜리 문항으로, 정답은 2번이다. 그러나 다수의 이의신청자는 지문에 존재하지 않는 용어를 정답 선택지에 사용해 출제원칙을 위반했다며 모든 선지를 정답으로 인정해야 한다고 주장했다. 평가원 측은 "이의신청 내용서 정답으로 적절하다는 4번과 5번은 지문의 내용과 부합하는 제목이 아니다"라고 설명했다.

'출제 오류' 논란이 빚어졌던 국어 영역 3번과 17번 문항 역시 앞서 평가원이 발표한 정답이 그대로 인정됐다. 국어 3번은 '단순 관점' 이론에 관해 묻는 문항, 17번은 임마누엘 칸트의 '인격 동일성'을 다룬 문항이었다.

평가원은 국어 3번에 대해서는 "이 지문은 '단순 관점' 이론을 수능 국어 시험의 상황을 고려해 제시한 것으로, 지문의 '언어 이해'에 관한 내용은 '단순 관점' 이론에 부합한다"고 했다. 그러면서 "따라서 지문을 바탕으로 3번 문항의 정답을 ④로 확정할 수 있다"고 했다. 이어 "2026학년도 수능 국어 영역 3번 문항은 이의 신청 기간 동안 접수된 이의 신청이 없었지만, 추가로 외부 자문을 거쳐 검토한 결과 이 문항의 지문 및 정답에는 이상이 없다"고 덧붙였다.

국어 17번과 관련해선 "<보기>의 갑의 입장은 '생각하는 나'의 지속만으로는 인격의 동일성이 보장될 수 없고, 살아 있는 신체도 인격의 구성 요소에 포함되어야 한다는 것"이라며 "이러한 갑의 입장은 지문에서 제시하고 있는, 칸트 이전까지 유력했던 견해의 핵심인 '영혼'에 대한 내용과 상이하므로 정답을 ③으로 확정할 수 있다"고 밝혔다.





이의신청 심사 결과는 평가원 홈페이지에서 확인할 수 있다. 성적표는 다음 달 5일 배부된다.





