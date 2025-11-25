본문 바로가기
WADA 총회, 아시아 최초 부산서 열린다… 191개국 2000여명 참석

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.25 17:37

"공정한 스포츠 기준 정의하는 장"

세계도핑방지규약·국제표준 논의

부산시는 오는 12월 1일부터 5일까지 5일간 세계도핑방지기구(WADA) 총회가 아시아 최초로 부산에서 열린다고 알렸다. 총회는 시와 한국도핑방지위원회(KADA)가 공동 주관하고 문화체육관광부가 후원한다.


이번 총회에는 각국 정부와 국제올림픽위원회(IOC), 국제경기연맹, 각국 도핑방지기구 등 191개국에서 2000여명이 참석해 세계도핑방지규약과 국제표준 개정, '부산선언' 도출을 위한 논의를 진행한다. WADA 위톨드 반카 회장, IOC 커스티 코번트리 선수위원장과 토마스 바흐 전 IOC 위원장, 최휘영 문체부 장관, 해외 스포츠 장차관, 국제연맹 대표, 유승민 대한체육회장 등 주요 인사들이 대거 참여한다.


총회에서는 2027년부터 6년간 국제경기단체와 국가반도핑기구가 준수해야 하는 '세계도핑방지규약'과 이행 지침인 '국제표준' 개정이 논의되며 도핑방지 정책 방향과 국제사회의 공동 의지를 담은 '부산선언'이 마련된다.


총회 기간 규약과 국제표준 확정을 위한 회의와 공식 행사가 벡스코 일대에서 열린다. 본회의는 3일부터 5일까지 진행되며 선수위원회, 정부기구 회의 등 분과회의도 병행된다. 공식 행사는 12월 1일 누리마루 APEC하우스에서 최휘영 문체부 장관 주재 사전 만찬을 시작으로 2일 개회식, 3일 박형준 시장 주재 환영만찬이 이어진다. 마지막 날 폐회식에서는 '부산선언'이 발표된다.


오는 12월 2일 오전 10시부터는 부산 지역 학교에서 선수위원 멘토링 프로그램도 진행된다. 부산체육고에는 엠마 테르호 IOC 선수위원장 등 WADA 선수위원 15여명과 KADA 소속 김나라·홍석만·원윤종·기보배 선수가 방문해 도핑방지 퀴즈, VR체험 등을 통해 학생 선수들과 교류한다.


동시에 경남여자중학교에는 총회 홍보대사이자 KADA 선수위원인 김연경 선수가 방문해 경남여중·고 배구부 선수들에게 도핑방지 교육과 훈련을 안내한다.


이번 총회에는 동아오츠카와 머거본, 삼진어묵, 이대명과, 골든블루 등 식음료 기업이 공식 협찬사로 참여한다. 동아오츠카는 '더 마신다', 포카리스웨트, 라인바싸 탄산수를 제공하며 머거본은 저당단백질아몬드 스낵, 삼진어묵은 어포 스낵, 이대명과는 전병, 골든블루는 상황버섯 발효주 '천년약속'을 지원한다.


박형준 시장은 "이번 총회는 글로벌 스포츠 허브도시이자 마이스 허브도시로서 달라진 부산의 위상을 보여주는 계기"라며 "총회 이후에도 공정 스포츠 가치를 확산하고 후속 사업을 이어가 국제 협력을 강화하겠다"고 힘줬다.

WADA 총회, 아시아 최초 부산서 열린다… 191개국 2000여명 참석
영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

