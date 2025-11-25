본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

노재헌 주중대사 "AI·바이오, 한중 경제협력 질접 업그레이드 이끌 것"

세종=이동우기자

입력2025.11.25 17:34

시계아이콘01분 19초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

노재헌 주중대사가 중국 인민일보 인터뷰를 통해 한중 관계 복원과 협력 확대에 대한 강한 의지를 드러냈다.


노 대사는 25일자 인민일보에 공개된 인터뷰에서 "한국과 중국은 우호 교류의 긴 역사를 공유하고 현실적 이익이 긴밀히 연계된 중요한 이웃이자 협력 파트너"라며, 향후 한중 간 전략적 소통을 강화하고 기업 간 호혜적 협력을 촉진하며 국민 감정 제고에 힘쓰겠다고 밝혔다.


그는 지난달 시진핑 중국 국가주석의 11년 만의 방한으로 성사된 한중 정상회담을 언급하며, 양국이 인공지능(AI), 바이오·제약, 녹색 산업, 실버 경제 등 신흥 분야의 협력 잠재력을 함께 발굴하기로 합의한 점이 "중요한 의의를 갖는다"고 평가했다. 이어 "이들 영역은 미래 경제 성장동력의 원천이자 양국 경제 협력의 질적 업그레이드를 이끄는 분야이며, 뚜렷한 사회·민생 효과를 가져온다"고 강조했다.


또한 노 대사는 "한중 협력은 양자 차원에만 머물러서는 안 된다. 우리는 지역과 세계의 평화·발전에 더 큰 긍정적 에너지를 공헌할 수 있다"고 말했다. 아울러 그는 한중 관계의 기반은 양국 국민의 우호 감정에 있으며, 이를 위해 접촉과 교류 확대, 상호 이해 증진, 꾸준하고 성실한 관계 관리가 필요하다고 강조했다고 인민일보는 전했다. 특히 미래 세대인 청년 교류의 중요성을 별도로 부각했다.

노재헌 주중대사 "AI·바이오, 한중 경제협력 질접 업그레이드 이끌 것" 이재명 정부 첫 주중대사에 '노태우 장남' 노재헌 사실상 내정 (서울=연합뉴스) 이재명 정부의 첫 주중대사로 노태우 전 대통령의 장남인 노재헌 재단법인 동아시아문화센터 이사장(사진)이 사실상 내정된 것으로 11일 알려졌다. 정부 고위 관계자는 이날 통화에서 "노 이사장을 중국대사로 낙점하고 실무 절차가 진행되는 것으로 알고 있다"고 말했다. 노 이사장을 내정한 배경에는 노 전 대통령이 과거 재임 시절인 1992년 한중수교를 맺는 등 이른바 '북방정책'에 힘써왔다는 점이 작용한 것으로 보인다. 2025.9.11 [연합뉴스 자료사진] photo@yna.co.kr(끝)＜저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지＞
AD

이번 인터뷰는 중국공산당 기관지이자 중국 내 최고 권위를 가진 인민일보가 주중 한국대사와 대담 내용을 지면에 실은 것으로, 2019년 8월 장하성 당시 대사 이후 약 6년 만이다. 2019년 장 전 대사의 인터뷰가 해외판 8면에 게재됐던 것과 달리, 노 대사의 인터뷰는 국내판 3면에 실리며 격이 한층 높아졌다.


인민일보의 이러한 '관심'은 이재명 정부 출범 이후 뚜렷해진 한중 관계 개선 기류에 대한 평가와 더불어, 노 대사 개인에 대한 기대감도 반영된 것으로 보인다. 인민일보는 노 대사가 노태우 전 대통령의 아들이라는 점을 소개하며, 노 전 대통령이 1988∼1993년 집권 당시 '북방정책'을 적극 추진해 사회주의권 국가들과 관계를 정리하고 1992년 한중 수교를 이끌었다는 배경을 설명했다. 또한 노 대사가 "부친의 발자취를 따라가며 중국에 대한 이해와 애정이 깊어졌다"고 언급한 내용도 별도로 전했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

노 대사는 33년 전 이뤄진 한중 수교가 처음엔 불가능해 보였지만, 양국 지도자와 국민이 비범한 지혜와 용기, 원대한 식견으로 장애물을 넘어서며 양국 관계의 새로운 장을 열었다고 평가했다. 그러면서 "시진핑 주석이 이야기한 것처럼 한중은 옮길 수 없는 중요한 이웃이자 떨어뜨릴 수 없는 협력 파트너"라며, "우리는 수교의 초심을 지키고 선배들의 지혜를 계승해 상호 신뢰와 이해를 증진하며 서로를 없어서는 안 될 중요한 이웃으로 여기면서 양국 관계의 지속 발전을 이끌어야 한다"고 말했다고 인민일보는 전했다.




세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기