‘17년, 20억원’… UNIST-‘키다리 아저씨’ 경동장학재단의 아름다운 동행

196명에 19.8억원 후원, 학생·시민 어우러진 과학축제 지원도



연구·학업 몰입 돕는 장학금… 대학-지역 상생 이끈 모범 사례

햇수로 17년, 누적 장학금 20억원.

한결같이 울산과 대한민국 과학 인재의 산실인 UNIST를 후원해온 '키다리 아저씨'가 있다. 바로 경동장학재단이다.

UNIST(총장 박종래)는 24일 본관 대회의실에서 '2025년 경동장학재단 장학증서 수여식'을 열고 신입생 5명에게 총 1억원을 전달했다.

UNIST 학생 5명이 장학증서를 받고 경동장학재단 이사 등 관계자들과 기념촬영하고 있다. UNIST 제공

2007년 대학 설립 이후 지금까지 196명의 UNIST 학생이 장학금을 받았으며, 누적 지원액은 19억 7950만원에 달한다. 매년 1억원 이상을 빠짐없이 후원하면서 재단의 장학사업은 UNIST 인재 양성의 중요한 기반이 됐다.

이 같은 장기 후원은 학생들의 생활·등록금 부담을 덜고 실험과 학업에 집중할 수 있는 여건을 마련해 왔다. 지역에서 과학기술 인재를 키우는 데 기여한 대표적 사례로 평가된다.

올해 장학생으로 선발된 이유현 학생(새내기학부)은 "장학금 덕분에 실험과 프로젝트에 집중할 수 있게 됐다"며 "경동장학생이라는 이름을 책임감으로 받아들이고, 언젠가 받은 도움을 다시 나누고 싶다"고 말했다.

올해는 장학사업 외 활동으로도 확장됐다. 재단이 후원한 'UNIST 창의설계 축전'이 지난 9월 말 처음 열렸고, UNIST 학생뿐 아니라 울산 시민과 지역 중·고등학생까지 참여했다.

학생들은 아이디어를 실제 구조물과 장치로 구현하며 창의적 도전에 나섰고, 청소년들은 과학기술 현장을 직접 경험했다. 대학과 지역이 자연스레 만나는 소통의 장이 된 셈이다.

축전에서는 14개 팀이 우수작으로 선정됐으며, 우수팀에는 재단 장학금이 함께 수여됐다. 학생의 도전과 성과가 직접적인 지원으로 이어졌다. 재단은 내년 행사에서 학생 연구활동에 대한 지원을 더욱 확대할 방침이다.





박종래 UNIST 총장(경동장학재단 이사장)은 "경동장학재단은 학생의 성장이 지역의 성장으로 직결된다는 선순환 모델을 실현해 왔다"며 "꾸준하게 이어온 재단의 후원이 UNIST의 미래 경쟁력을 만드는 기초체력이 됐다"고 강조했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

