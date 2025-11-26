본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

‘정신질환 있는 척’ 軍 병역 등급 낮춘 대학생…대법 유죄 확정

구채은기자

입력2025.11.26 06:00

언어변환 뉴스듣기

현역 복무 피하려 우울증 증상 과장
재검만 세 차례, 최종 4급 판정
병무청 “치료 지속·중증 증상 인정 어렵다”
최종 4급 1·2심 “병역기피 목적 뚜렷”
대법 상고 기각, 징역형 집유 유죄 확정

‘정신질환 있는 척’ 軍 병역 등급 낮춘 대학생…대법 유죄 확정
AD

군 현역병으로 입대하기 싫다는 이유로 우울증이 있는 것처럼 꾸며 병역 등급을 낮춘 대학생에게 대법원이 유죄를 확정지었다. 자살 충동, 사회 공포 증상을 과장해 진단서를 낸 행위가 '속임수'에 해당한다고 판단했다.


26일 법조계에 따르면 대법원 3부(주심 오석준 대법관)는 이 대학생에 대한 상고심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 원심을 그대로 확정했다.


이 대학생은 2019년부터 2021년까지 여러 차례 병역판정검사를 받으면서 "자살충동이 있다", "치료를 받지 못했다"고 말하는 등 정신건강 문제를 호소해 재검 대상(7급) 판정을 반복적으로 받았다. 이후 한 대학병원을 찾아 우울증·사회공포증이 있는 것처럼 진술해 '치료가 필요하다'는 내용의 병무용 진단서를 발급받아 병무청에 제출했다.


그러나 병무청은 규칙적인 약물 치료를 지속했다고 보기 어렵고, 제출된 자료만으로 현역 복무가 불가능할 정도의 정신질환이 있다고 판단하기 어렵다며 2021년 2월 다시 7급을 부여했다. 그는 이후에도 병원을 계속 찾아 약을 복용 중이나 변화가 없다는 취지로 말하며 진단서를 재발급받았고, 같은 해 9월 결국 4급(사회복무요원 소집대상) 판정을 받았다.


1·2심은 "현역병 복무가 어려울 정도의 정신질환이 존재한다고 보기 어렵고, 병역의무를 기피하거나 감면받기 위해 증상을 과장하거나 꾸민 점이 인정된다"며 유죄를 선고했다. 대법원 역시 이를 그대로 받아들였다.


지금 뜨는 뉴스

AD

병역법 제86조는 병역의무를 기피하거나 감면받을 목적으로 도망하거나 신체를 손상하거나 '속임수'를 쓴 경우 1년 이상 5년 이하 징역형에 처하도록 규정하고 있다. 이 대학생은 '속임수' 요건이 충족된다고 판단돼 처벌을 받았다.




구채은 기자 faktum@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기