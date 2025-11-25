한국지방행정연구원, 지역살리기 포럼 개최…횡성지역 활력제고 전략

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인구감소 시대, 횡성지역 활력 제고 모색

일본 미야자키현 사례 등 활용…횡성군 특화 정책 논의

한국지방행정연구원(원장 육동일)은 오는 27일 오후 2시 횡성군청 3층 대회의실에서 '지역살리기 포럼-횡성지역 활력제고 전략'을 개최한다고 25일 밝혔다.

'지역살리기 포럼-횡성지역 활력제고 전략' 포스터. 한국지방행정연구원 제공

이번 포럼은 '인구감소 시대 농촌지역의 지속가능한 지역발전 정책 방향과 지역경제 활성화'를 주요 내용으로 횡성군의 지역혁신 역량과 가능성을 모색하기 위해 마련됐다.

행사는 한국지방행정연구원과 횡성군, CLAIR(일본지방자치단체국제화협회) 서울사무소가 주관하며, 개회식에서는 육동일 한국지방행정연구원장의 개회사를 시작으로 김명기 횡성군수의 환영사, 그리고 표한상 횡성군의회 의장 및 후지타 에츠오 CLAIR 서울사무소장의 축사가 이어질 예정이다.

주제 발표는 △미야바야시 시게유키 도쿄농업대학교 교수가 '일본의 지역 활성화와 유역 교류 및 연계(도시와 농산촌의 교류 및 연계)' △후지타 에츠오 CLAIR 서울사무소장이 '미야자키현의 지역 창생 대응(농촌 지역의 일자리 창출)' △양원탁 한국지방행정연구원 부연구위원이 '생활인구 특성에 기반한 지속가능한 지역 활력 제고 전략: 강원특별자치도 횡성군을 중심으로'를 발표한다.

이어지는 종합토론에는 학계·연구기관·언론·지방정부 등 다양한 전문가들이 참여해 농촌 지역사회의 주민 주도 지역 활성화에 대해 심도 있는 논의를 진행할 예정이다.





한국지방행정연구원은 이번 포럼이 인구감소 현상이 가속하는 가운데 횡성군과 같은 농촌 지역의 지역 활성화를 위해 지역의 현실을 진단하고, 실효성 있는 정책을 설계하기 위한 노력을 모색하는 뜻깊은 자리가 될 것으로 기대하고 있다.





