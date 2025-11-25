본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

국립부경대, 디지털 금융포용 정책 아이디어 공모전 개최

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.25 17:07

시계아이콘00분 42초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

국립부경대·부산대 연합팀 대상 등 9팀 수상

국립부경대학교(총장 배상훈)가 지난 21일 정보융합관에서 부산 지역 맞춤형 금융 정책 아이디어를 발굴하기 위한 '2025 디지털 금융포용 정책 아이디어 공모전' 시상식을 개최했다.


이 공모전은 국립부경대 디지털금융학과와 RISE사업단의 지역사회혁신 프로젝트다. 부산 지역 대학생을 대상으로 지정주제 '부산시 청소년 대상 1~2일 체험형 디지털금융 리터러시 교육 프로그램 설계'와 자유주제 '부산 지역 특성과 대상별 수요를 반영한 디지털 금융포용 정책 제안' 부문으로 진행됐다.


산·학·관·연 외부 심사위원의 심사를 거쳐 부산 지역의 금융포용 문제에 대한 우수 정책을 제안한 9팀이 대상, 최우수상, 우수상, 장려상을 받았다.


대상(국립부경대학교총장상)은 'Bada-Fin(바다핀): AI와 사람이 함께하는 부산형 해양포용금융 정책'을 제안한 국립부경대 최지희, 부산대 황혜빈, 최준혁 학생팀이 수상해 상금 200만원을 거머쥐었다.


이들은 부산 지역 고령 어업인의 금융 소외 문제를 해결하기 위한 '통합 정책 패키지'를 제안해 높은 평가를 받았다. 이들은 AI 기반 대체신용평가(B-ACSS)를 통한 신용 장벽 완화, 디지털 금융 도슨트 방문을 통한 디지털 접근에 대한 심리적 부담 해소, 포용금융펀드를 통한 선순환적 해양 포용금융 모델을 제시해 가장 우수한 아이디어로 선정됐다.


이어 최우수상(RISE사업단장상) 1팀과 우수상(디지털금융학과장상) 2팀, 장려상(디지털금융학과장상) 5팀이 각각 선정됐다.


하명신 국립부경대 부총장(RISE사업단장)은 "부산 청년들의 참신한 시각이 담긴 아이디어가 지역의 디지털 금융 역량 강화에 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이현규 디지털금융학과장은 "다양한 온·오프라인 프로그램과 공모전 등을 통해 지역사회와 함께 성장하는 디지털금융 인재 양성에 지속적으로 힘쓰겠다"라고 했다.

국립부경대, 디지털 금융포용 정책 아이디어 공모전 개최 2025 디지털 금융포용 정책 아이디어 공모전 시상식 모습.
AD



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기