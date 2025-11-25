메리츠증권, 5000억원 유상증자…'넥스라이즈제일차'에 제3자배정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

메리츠금융지주는 자회사 메리츠증권이 운영자금 등 약 5000억원을 조달하고자 제3자배정 유상증자를 결정했다고 25일 공시했다.

주당 1만2903원에 무의결권 전환우선주 3875만679주가 발행된다.





제3자배정 대상자는 넥스라이즈제일차㈜(3875만679주)다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

