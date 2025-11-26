본문 바로가기
명품 가구·오디오 청음실…신세계百 강남점, 생활전문관 새단장

김흥순기자

입력2025.11.26 06:00

하이엔드 가구·프리미엄 베딩 등으로 차별화
특품 차(茶) 시음 공간·극장형 오디오 편집숍
다양한 체험 공간 갖춰

신세계백화점 강남점 생활전문관이 리뉴얼(개보수)을 마치고 문을 연다. 백화점에서 만나보기 어려웠던 럭셔리 생활 브랜드와 다양한 체험형 공간을 더해 강남권 신규 입주 수요와 VIP 고객층을 겨냥한다는 계획이다.


명품 가구·오디오 청음실…신세계百 강남점, 생활전문관 새단장 신세계백화점 강남점 9층 생활전문관 전경. 신세계백화점 제공
26일 신세계백화점에 따르면 강남점 생활전문관은 리뉴얼을 통해 베딩·가구·가전 등 주요 브랜드 면적을 15~20% 확대하고, 신규 브랜드도 강화했다.


세부적으로 숙면에 대한 관심이 높아진 점을 고려해 침대 매장을 업그레이드했다. 조선호텔앤리조트의 침구 브랜드 '더 조선호텔'이 호텔 스위트룸을 콘셉트로 매장을 확대하고, 대표 상품인 구스 단독 존을 구성했다. 혼수·예단 상품, 시즌성 차렵류 등 다양한 제품을 선보일 예정이다.


세계 4대 침대로 꼽히는 해스텐스는 최상위급 모델 '비비더스'를 백화점 단독으로 공개하고, 스웨덴 명품 침대 브랜드 덕시아나는 강남점 단독 테이블·체어와 혼수 고객을 위한 침구 인그레이빙 서비스도 제공한다.


가구 매장은 '펜트하우스'와 '아파트먼트' 두 가지 콘셉트로 나눠 구성하고, 장인 정신이 깃든 브랜드를 중심으로 채웠다. 펜트하우스 존에는 이탈리아 장인이 만드는 '체코티콜레지오니'와 일본 전통 공예를 현대적으로 풀어낸 '타임앤스타일' 등 그동안 백화점에서 보기 어려웠던 브랜드를 처음 들였다.


아파트먼트 존에는 USM, 허먼밀러, 보컨셉, 칼한센 등 디자인과 실용성을 갖춘 브랜드를 한데 모았다. USM은 모듈 출시 60주년과 강남점 리뉴얼을 기념해 다음 달 1일부터 14일까지 강남점 오픈 스테이지에서 팝업을 연다. 신세계백화점의 라이프스타일 편집매장 '피숀'은 일반 라이프 스타일 편집 매장에서 탈피해, 기프트 숍 콘셉트로 선물을 제안한다.


명품 가구·오디오 청음실…신세계百 강남점, 생활전문관 새단장 신세계백화점 강남점 9층 생활전문관 티노트매장에서 고객이 차를 시음하고 있다. 신세계백화점 제공

스테이셔너리(문구) 편집숍 '포인트 오브 뷰'는 숍인숍 형태로 입점해 오브제, 문구 등 상품군을 확장했다. 가격대별 추천, 포장·카드 옵션, 시즌 기프트 리스트를 갖춰 일상적인 기프트부터 셀프 기프팅까지 다양한 고객 선물 수요를 충족시키는 공간으로 변신했다.


오디오·크래프트 아뜰리에는 체험형 공간 중심으로 구성됐다. 강남점 'AUDIOPHILE'에서는 80여종의 헤드폰·이어폰과 하이파이 스피커를 극장 콘셉트 공간에서 직접 체험할 수 있다. 백화점 최초로 입점한 '셰에라자드'와 프랑스 포칼 및 드비알레와 글로벌 오디오 브랜드 제네바와 보스도 한자리에서 만날 수 있다.


키친·다이닝존의 크래프트 아뜰리에 공간에서는 리빙 편집숍 TWL을 중심으로 공예 작가 작품, 다기, 다양한 아시아 도자기 브랜드가 즐비하다. TWL은 백화점 최초로 차(茶) 큐레이션 브랜드 'TEA NOTE'를 선보인다. 20여종의 녹차·우롱차·보이차 등 각국의 특색 있는 차와 일상 차를 직접 시음하고 비교 체험한 뒤 구매할 수 있다.


생활전문관 리뉴얼 오픈을 기념해 일부 브랜드 할인과 사은품 혜택도 제공한다. 신세계백화점 관계자는 "고품격 브랜드와 체험형 콘텐츠를 강화한 이번 생활전문관 리뉴얼로 강남점의 공간 경쟁력을 한층 높였다"며 "국내 대표 백화점으로서 새로운 라이프스타일을 제안할 수 있도록 차별화된 콘텐츠와 깊이 있는 쇼핑 경험을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

