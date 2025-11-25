'대전시 지방시대위원회' 제2기 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이장우 대전시장 "국가 균형성장 새로운 패러다임 함께 만들어가는 전략적 파트너"

사진=대전시 제공

AD

대전시가 25일 오노마 호텔에서 '제2기 대전광역시 지방시대위원회' 위촉식을 가졌다.

이번 위원회에서 이장우 대전시장은 전문성 있고, 지속적인 위원 활동을 보여준 1기 지방시대위원회 위원 15명을 연임 위촉하고, 다양한 주체의 의견을 반영하기 위해 청년·다분야 기업 등으로 분야를 확대해 신규 위원 4명을 위촉했다.

위원장에는 배재대학교 최호택 교수를 선임했다.

이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

이장우 시장은 인사말을 통해 "지방분권과 지역 주도형 균형발전 체계가 강조되는 시대"라면서 "2기 지방시대위원회는 대전의 미래 비전과 국가 균형성장의 새로운 패러다임을 함께 만들어가는 전략적 파트너로서 대전시 지방시대위원회의 역할이 크다"고 말했다.

위촉식 이후 진행된 토의형 워크숍에는 충남대 최진혁 교수의 '대전충남 행정통합'과 지방행정연구원 최지민 박사의 '5극 3특 추진 방향과 전략과제' 관련 주제 발표가 이어졌다.





AD

최호택 지방시대위원장은 "지난 1기 위원회가 지방 거버넌스 기반을 구축하며 분권형 균형발전의 추진 동력 확보에 주력했다면, 이번 2기 위원회 출범은 정부의 '5극 3특 국가균형성장전략'연계 강화 및 시의 주요 균형발전과 지방분권 정책을 논의·심의함으로써 시의 주요 정책 추진에 한층 탄력을 받을 것"이라고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>