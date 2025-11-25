원주, K뷰티 중심지로…미용 경연·시민 체험 '뷰티 페스티벌' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'2025 원주 뷰티 페스티벌' 25일 치악체육관서 개막

시민과 함께 아름다운 미용 예술 구현하는 축제의 장

대한미용사회 원주시지부가 주관하는 '2025 원주 뷰티 페스티벌'이 오는 25일 치악체육관에서 개최됐다.

'2025 원주 뷰티 페스티벌'이 25일 치악체육관에서 개최되고 있다. 원주시 제공

이번 행사는 K-뷰티산업의 글로벌 경쟁력 강화와 'K-뷰티 원주' 발전을 통한 지역경제 활성화를 목표로 ▲미용 예술 전문성 향상 ▲미용 인재 육성 기반 조성 ▲전문 미용인 사기진작 등을 위해 마련됐다.

이날 오전에는 전문 미용인과 미용 전공 학생들이 참여하는 헤어·피부·네일·메이크업 분야별 미용 경연대회가 열린다. 미용인들이 그동안 갈고닦은 실력을 발휘하며 전문성을 높이고, 장인정신을 함양하는 기회의 장이 될 것으로 기대된다.

오후에는 미용인뿐 아니라 시민들도 함께 즐길 수 있는 셀프 네일 아트, 페이스페인팅, 손 마사지 등 다채로운 체험 프로그램이 운영된다. 또한 미용인들이 출품한 작품 전시도 진행될 예정이다.

행사의 하이라이트로는 아름다운 헤어쇼, 헤어컷 시연회, 시니어 모델들의 열정적인 워킹쇼가 펼쳐지며, 원주시 홍보대사 공훈 가수의 무대를 비롯해 음악과 무용 공연도 함께 선보인다.





원강수 원주시장은 "이번 행사는 축제를 넘어 미용인들과 시민이 함께 화합하며 원주시 뷰티 문화 발전을 이끌 기회가 될 것"이라며 "원주시 뷰티 문화가 성장하고, 장인정신과 미용 예술이 한 단계 발전하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

