여야, 대장동 국정조사 합의 불발…"추후 재논의"

여야 2+2 회동에도 이견 여전

국민의힘, 필리버스터 시사



여야 원내지도부가 25일 대장동 항소 포기 사태 진상규명을 위한 국정조사 추진을 놓고 막판 협상에 나섰지만 이견을 좁히지 못했다.

유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 이날 국회에서 열린 여야 원내대표 및 원내운영수석부대표의 2+2 회동 이후 기자들과 만나 "국민의힘과 민주당의 입장이 서로 팽팽해 합의에 이르지 못했다"며 "추후 논의하는 것으로 정리했다"고 밝혔다.

연합뉴스

여야는 그간 대장동 항소 포기 국정조사 성격·실시 방식에 대해 지도부 간 물밑 협상을 이어왔지만 줄곧 평행선을 이어왔다. 더불어민주당은 다수를 차지하고 있는 국회 법제사법위원회 차원의 국정조사를 주장하는 반면 국민의힘은 여야 동수로 구성되는 별도의 특별위원회 구성을 요구하고 있다. 국정조사 대상을 두고도 민주당은 대장동 사건 항소 포기를 둘러싼 검찰의 반발 및 기소 과정 전반에, 국민의힘은 항소 포기 외압 의혹에 각각 초점을 맞추고 있다.

이날 회동에서도 법사위에서 국정조사를 추진해야 한다는 민주당 주장과 국회 차원의 특위가 필요하다는 국민의힘 의견이 팽팽하게 맞섰다는 설명이다.

국민의힘은 대장동 국정조사가 합의에 이르지 못할 경우 오는 27일 본회의에서 필리버스터(무제한 토론)를 시사한 상황이다. 유 원내운영수석부대표는 "거대 여당인 민주당이 어떤 양보도 없는 상황이기 때문에 최후의 수단으로 필리버스터를 진행하는 것이기 때문에 (민주당과) 별도 논의할 사안은 아니다"라고 말했다.





한편 지방선거 룰 세팅을 위한 정치개혁특별위원회 논의는 추후 진행하기로 했다. 문진석 민주당 원내운영수석부대표는 "정개특위는 당내 의견수렴 과정을 거쳐 같이 만나서 논의하기로 했다"고 했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

