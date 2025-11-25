스마일게이트 '카제나' 출시 한달 새 매출 402억원 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 다운로드 350만명

일일 활성 이용자 111만명

스마일게이트는 신작 '카오스 제로 나이트메어'(카제나)가 출시 후 한 달간 402억원의 매출을 올렸다고 25일 밝혔다.

'카오스 제로 나이트메어', 스마일게이트 제공

'카제나'는 스마일게이트가 서비스하고 슈퍼크리에이티브가 개발한 로그라이크 역할수행게임(RPG)이다. 지난달 22일 글로벌 정식 출시됐다. 이후 약 한 달 만인 이달 20일 기준 글로벌 다운로드 350만명 이상, 일일 활성 이용자 수(DAU) 111만명을 돌파했다. 플랫폼별 이용자 비중은 PC 20%, 모바일 80%로 모바일에서 더 많이 플레이됐다.

주요 인게임 지표를 보면 '카제나' 이용자들은 지금까지 게임 속 던전인 '카오스' 토벌에 총 980만6029회 성공하고 1186만4407회 실패한 것으로 파악됐다. 전투 중 '트라우마' 상태에 빠진 전투원은 1883만4180명에 달했다.

이용자들이 지난 한 달간 구출한 전투원은 1억1020만6773명이며, 이 중 가장 많이 보유한 5성 전투원 톱3는 '하루', '칼리페', '메이린'이었다. 5성 파트너는 '아스테리아', '웨스트매컷', '닉스' 순으로 많았다. 신뢰도 레벨 10을 가장 많이 달성한 전투원은 '유키', '하루', '메이린'으로 조사됐다.





김주형 스마일게이트 실장은 "론칭 이후 '카제나'를 플레이해주신 전 세계 모든 이용자에게 감사드리며, 지속적인 의견 청취와 업데이트를 통해 더 나은 서비스 제공에 최선을 다하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

