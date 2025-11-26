현대모비스 모빌리티 기술 축제서 '역대 최다' 아이디어 쏟아져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대모비스가 25일 경기 용인 기술연구소에서 모빌리티 기술 축제 '2025 엠필즈(M.Fields) 페스타'를 개최했다고 26일 밝혔다.

올해로 6년째를 맞이한 이번 행사에는 역대 가장 많은 1170건의 아이디어가 접수됐다. 지난해 제안된 아이디어 건수보다 25%가량 증가한 수치다. 지난 6년간 누적 아이디어 제안 건수는 5600여건에 달한다.

이규석 현대모비스 사장이 25일 경기 용인 기술연구소에서 열린 '2025 엠필즈(M.Fields) 페스타'에 참석해 우수 아이디어로 선정된 직원들에게 상장을 수여하고 격려했다. 현대모비스

이 중 에어 서스펜션을 활용한 전기차 배터리 소화시스템과 냉각 시스템 설계를 최적화한 모터 열관리 기술이 최우수 아이디어로 뽑혔다. 최우수상을 받은 김동규 현대모비스 책임연구원은 "거창한 혁신보다 작은 변화로 사용자 편의나 기능을 개선해보자는 측면에서 접근해 좋은 평가를 받을 수 있었다"며 수상 소감을 밝혔다.

이날 행사에는 이규석 현대모비스 사장이 참석해 최우수상을 시상하고 임직원을 격려했다. 현대모비스는 이번에 선정된 우수 아이디어의 기술성과 상품성을 종합 검토한 뒤 기술 개발 과제로 구체화할 예정이다.





현대모비스가 25일 경기 용인 기술연구소에서 '2025 엠필즈(M.Fields) 페스타'를 개최했다. 현대모비스

현대모비스는 올해 연구개발(R&D) 투자비를 역대 최대인 2조원 이상 투입해 모빌리티 분야 선도 기술 경쟁력 확보에 박차를 가하고 있다. 전동화와 전장, 반도체, 로보틱스 등 미래 모빌리티 핵심 사업 영역에서 차별화한 기술 경쟁력을 조기 확보해 글로벌 고객사 맞춤형 제품으로 시장 공략에 나설 방침이다.





