신안군, 치매관리사업 '우수기관' 선정

'전남도 표창' 섬 지역 맞춤 관리체계 인정

신안군 치매안심센터가 전남도로부터 치매관리사업 '우수 기관'으로 선정됐다. 신안군 제공

전남 신안군 치매안심센터가 25일 '2025 전라남도 치매관리사업 발전대회'에서 22개 시·군 보건소 중 우수기관으로 선정돼 전라남도지사 기관 표창을 수상했다.

25일 군에 따르면, 이번 평가는 치매 조기 검진 실적, 공공후견사업 성과, 치매안심센터 우수사례 경진대회 심사 결과 등을 종합 반영했으며, 신안군의 치매관리체계가 도내 최고 수준임을 공식적으로 인정한 결과다.

군 치매안심센터는 섬 지역 특성을 고려해 14개 읍·면과 23개 낙도 보건진료소까지 직접 찾아가는 '현장 중심 치매관리'를 강화해왔다. 치매선별검진, 예방교실, 인식개선 교육 등을 적극 운영했으며, 등록 치매환자에게는 전문 인력이 가정 방문 또는 전화 상담을 통해 1:1 맞춤형 서비스를 제공해 주민 호응이 높다.

김현희 신안군보건소장은 "열악한 지리적 환경 속에서도 직원들이 헌신적으로 노력한 결과"라며 "치매환자와 가족의 삶의 질 향상을 위해 앞으로도 더 촘촘한 관리체계를 구축하겠다"고 말했다.





군은 앞으로 치매통합관리 서비스 확대와 '치매안심 섬' 조성에 집중해, 섬 주민 누구나 치매 걱정 없이 생활할 수 있는 환경 조성에 박차를 가할 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

