본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

진도군 야구유망주들, 전국대회 도전

호남취재본부 정승현기자

입력2025.11.25 16:48

시계아이콘00분 40초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

창단 8년차 클럽…훈련 강화·400명 방문 기대

진도군 야구유망주들, 전국대회 도전 진도군 초중학생으로 구성된 진도군 야구유망주들이 이달 열리는 전국대회 도전을 앞두고 구슬땀을 흘리고 있다. 진도군 제공
AD

진도군체육회클럽 야구부가 이달 열리는 전국대회를 앞두고 본격적인 담금질에 들어갔다. 2017년에 창단한 이 팀은 해태타이거즈 출신 김봉균 감독 지도 아래 진도 지역 초·중학생 20명이 활동하고 있다.


선수들은 주말마다 진도공설운동장에서 기본기 훈련과 연습경기를 반복하며 경기력을 높이고 있다. 인근 지역 유소년 야구팀과의 원정 교류전을 통해 실전 감각도 꾸준히 끌어올리는 중이다.


김봉균 감독은 체력훈련과 1대1 개인지도를 중심으로 선수들의 기초 체력을 다지고 기술 완성도를 높이는 데 집중하고 있다. 선수들 역시 전국대회 출전을 앞두고 한층 높은 의욕으로 훈련에 임하고 있다.


오는 28일부터 30일까지 진도가계야구장에서 열리는 '2025 진도체육회장배 광주·전남 유소년야구대회'에는 광주·목포 등지에서 선수 및 가족 약 400명이 방문할 예정이어서 지역경제에도 긍정적 효과가 기대된다.


야구부 주장 박시윤 선수는 "프로야구 선수가 되는 것이 꿈"이라며 "이번 대회에서 좋은 성적을 내고 싶다"고 포부를 밝혔다. 김민준 선수는 "기아타이거즈 김도영 선수처럼 멋진 선수가 되고 싶다"고 말했다.


진도군체육회클럽 야구부는 실내 연습장과 관중석, 심판실 등 부속시설 부족으로 어려움이 있지만, 지도자와 선수들은 열정을 바탕으로 꾸준한 훈련을 이어가고 있다. 야구부는 진도 지역 어린이들이 꿈을 펼칠 수 있는 성장의 장으로 자리 잡아가고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

현재 소속 선수는 ▲전한결(진도중3) ▲장준서(진도중1) ▲박재강·양정원(고성중1) ▲권지민(군내중1) ▲허준영(고성초6) ▲박시윤(오산초6) ▲윤서우(군내북초6) ▲김민준·박도현·홍지우(진도초5) ▲주지훈(군내북초5) ▲주루아(진도초4) ▲박재갑(고성초4) ▲송지훈(금성초4) ▲손시우(군내북초3) ▲장시완·김서준·주민성(진도초2) 등 20명이다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기