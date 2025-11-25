본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

삼육식품, ‘삼육케어 완전균형영양식 구수한 맛’ 출시

정진기자

입력2025.11.25 16:15

시계아이콘00분 38초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

25종 비타민·미네랄, 단백질 8g, 식이섬유 3g 구성
간편하게 즐기는 일상형 균형 영양식

삼육식품, ‘삼육케어 완전균형영양식 구수한 맛’ 출시
AD

삼육식품(사장 전광진)이 현대인의 불규칙한 식습관을 고려해 '삼육케어 완전균형영양식 구수한 맛'을 출시했다.


이 제품은 결식이 잦거나 바쁜 일상 속에서 영양 불균형을 겪는 소비자들이 필수 영양소를 손쉽게 보충할 수 있도록 개발된 간편 영양식이다. '완전균형영양식 구수한 맛'은 25종의 비타민과 미네랄, 단백질 8g, 식이섬유 3g을 함유했다. 열량 중심의 일반 간편식과 달리 필수 영양소를 균형 있게 구성해 한 끼 대체용으로도 충분한 영양 밸런스를 제공한다.


삼육식품에 따르면 최근 소비자들은 간편함과 건강을 동시에 중시하는 경향이 뚜렷하다. 이에 따라 이번 제품은 식사 대체의 편의성과 영양 균형을 함께 충족할 수 있도록 설계됐다.


특히 '구수한 맛' 콘셉트를 적용해 장기간 섭취에도 부담이 없도록 풍미를 개선했다.


기존의 단맛 중심 영양식과 달리 고소한 맛을 강화해 매일 마셔도 질리지 않는 실용성을 확보했다는 설명이다.


삼육식품은 이번 제품을 '삼육케어' 브랜드의 핵심 라인업으로 삼고, 프리미엄 영양식 시장에서 브랜드 입지를 강화할 계획이다. 또한 '삼육두유'를 통해 축적한 식물성 영양 기술과 노하우를 바탕으로 다양한 건강 중심 제품군을 지속적으로 선보일 방침이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

삼육식품 관계자는 "완전균형영양식 구수한 맛은 현대인의 일상 속에서 부족하기 쉬운 영양소를 간편하게 채워주는 제품"이라며 "누구나 꾸준히 섭취할 수 있는 균형 영양식으로 자리 잡을 것"이라고 밝혔다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기