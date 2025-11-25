삼육식품, ‘삼육케어 완전균형영양식 구수한 맛’ 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

25종 비타민·미네랄, 단백질 8g, 식이섬유 3g 구성

간편하게 즐기는 일상형 균형 영양식

삼육식품(사장 전광진)이 현대인의 불규칙한 식습관을 고려해 '삼육케어 완전균형영양식 구수한 맛'을 출시했다.

이 제품은 결식이 잦거나 바쁜 일상 속에서 영양 불균형을 겪는 소비자들이 필수 영양소를 손쉽게 보충할 수 있도록 개발된 간편 영양식이다. '완전균형영양식 구수한 맛'은 25종의 비타민과 미네랄, 단백질 8g, 식이섬유 3g을 함유했다. 열량 중심의 일반 간편식과 달리 필수 영양소를 균형 있게 구성해 한 끼 대체용으로도 충분한 영양 밸런스를 제공한다.

삼육식품에 따르면 최근 소비자들은 간편함과 건강을 동시에 중시하는 경향이 뚜렷하다. 이에 따라 이번 제품은 식사 대체의 편의성과 영양 균형을 함께 충족할 수 있도록 설계됐다.

특히 '구수한 맛' 콘셉트를 적용해 장기간 섭취에도 부담이 없도록 풍미를 개선했다.

기존의 단맛 중심 영양식과 달리 고소한 맛을 강화해 매일 마셔도 질리지 않는 실용성을 확보했다는 설명이다.

삼육식품은 이번 제품을 '삼육케어' 브랜드의 핵심 라인업으로 삼고, 프리미엄 영양식 시장에서 브랜드 입지를 강화할 계획이다. 또한 '삼육두유'를 통해 축적한 식물성 영양 기술과 노하우를 바탕으로 다양한 건강 중심 제품군을 지속적으로 선보일 방침이다.





삼육식품 관계자는 "완전균형영양식 구수한 맛은 현대인의 일상 속에서 부족하기 쉬운 영양소를 간편하게 채워주는 제품"이라며 "누구나 꾸준히 섭취할 수 있는 균형 영양식으로 자리 잡을 것"이라고 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

