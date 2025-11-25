본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

예타 폐지 후 '사전기획점검' 도입…R&D 심사체계 대전환

김종화기자

입력2025.11.25 16:10

시계아이콘01분 30초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

오태석 KISTEP 원장 "속도 높이되 남발 막을 견제장치 필요"

'국가재정법'과 '과학기술기본법' 개정안이 국회 본회의 통과를 앞두면서, 연구·개발(R&D) 예비타당성조사(예타)가 폐지되고 '사전기획점검' 체계가 새롭게 도입될 전망이다.


이에 따라 대형 연구개발 예산 심사 방식이 근본적으로 바뀌게 되면서, 과학기술정책 싱크탱크인 한국과학기술기획평가원(KISTEP)의 역할과 부담도 더욱 커질 것으로 보인다.


오태석 KISTEP 원장은 25일 서울 중구 한 식당에서 기자간담회를 갖고 "법이 통과되면 즉시 발효되고, 그 체계 아래에서 2027년도 R&D 예산을 짜야 한다"며 "속도를 높이되 예산 남발을 막기 위해 사전기획점검과 국회 보고 등 견제 장치를 함께 두는 구조"라고 밝혔다.

예타 폐지 후 '사전기획점검' 도입…R&D 심사체계 대전환 오태석 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 원장이 25일 기자간담회에서 발언하고 있다. 김종화 기자
AD

"예타 폐지, 속도 개선…그러나 남발 방지 장치 필수"

그동안 국비 500억·총사업비 1000억 이상 대형 사업은 예타를 통과해야 예산에 반영됐다. 그러나 개정안이 시행되면 사전기획점검을 거쳐 바로 예산 반영이 가능해진다.


오 원장은 "예타가 평균 2~3년 소요되며 기술·시장 변화에 뒤처진다는 지적이 누적돼 왔다"며 "새 체계는 적시성을 높이기 위한 조치"라고 말했다. 다만 "부처가 제출하는 신규 사업 수가 늘어날 가능성은 분명하다"며 "그래서 점검 결과를 국회에 공식 보고하도록 해 남발을 통제하는 장치를 넣었다"고 강조했다.


그는 또 "예산 총량과 부처별 지출 한도가 엄격히 적용되기 때문에 실제로는 기존 사업 정리와 우선순위 조정이 반드시 뒤따를 것"이라고 전망했다.


"KISTEP 역할, 독립 예타기관에서 예산 프로세스 파트너로"

예타 폐지로 KISTEP의 위상과 역할도 변화가 예상된다. 기존에는 '통과·미통과'를 판단하는 독립 평가기관이었지만 앞으로는 과학기술혁신본부와 외부 전문가들과 함께 사전기획점검을 운영하는 예산 프로세스의 일원으로 움직이게 된다.


오 원장은 "KISTEP이 어떤 권한과 책임을 갖게 될지는 정부와 조율 중이지만, 사전기획점검 운영의 핵심축이 될 것"이라며 "기존 예타 과제는 법적으로 계속 수행해야 해 단기간 인력 전환은 어렵다"고 설명했다.


그는 "올해는 기존 인력을 중심으로 새로운 제도에 적응하며 시스템을 다듬어야 한다"며 "제도 첫해에는 부처와 기관 모두에게 적지 않은 부담이 예상된다"고 말했다.

예타 폐지 후 '사전기획점검' 도입…R&D 심사체계 대전환 KISTEP 기자간담회 전경. KISTEP 제공

"R&D에서 R&I로…연구가 혁신까지 이어지는 구조 필요"

오 원장은 제도 개편을 계기로 정부 R&D 정책 전반을 'R&I(Research & Innovation)' 체계로 전환해야 한다고 강조했다. 그는 "기초·응용·개발 연구가 산업·시장과 단절된 채 머물러서는 안 된다. 실증·상용화·시장 진입까지 연결되는 패키지 정책이 기술주도 성장을 이끈다"는 설명이다.


KISTEP은 예산 배분·조정 단계에서 R&I 관점을 반영하기 위한 전략 포럼과 정책 연구를 확대할 계획이다. 오 원장은 "과학기술기관과 산업정책기관이 따로 움직이던 시대는 끝났다"며 "기술 성과가 산업 성과로 이어지려면 산업·금융·국방·규제기관까지 함께 움직여야 한다"고 강조했다.


그러면서 그는 "R&D 집행 결과를 2년 뒤에야 확인하는 현 구조를 개선해야 한다"며 "인재·고용·지역혁신 등 주요 데이터를 통합적으로 분석할 수 있는 기반이 필요하다"고 덧붙였다.


"딥테크 금융생태계는 필수 조건"

양자·SMR·핵융합 등 대규모·장기 투자가 필요한 딥테크 분야를 위해 금융권과의 구조적 연계도 필수라고 지적했다. 그는 "해외에서는 벤처캐피털이 고위험·고비용 영역을 과감하게 투자하지만, 한국 금융권은 아직 준비가 미흡하다"며 "과학계와 금융권이 서로 이해하고 연결되는 시스템이 필요하다"고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

그러면서 오 원장은 "예타 폐지는 단순히 심사 절차를 바꾸는 것이 아니라 R&D 거버넌스를 재편하는 일"이라며 "KISTEP이 전환기의 중심에서 책임 있게 역할을 하겠다"고 강조했다.




김종화 기자 justin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기