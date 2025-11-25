본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

광주시 “1년 먼저 폐지한 당직제…정부 발표 환영”

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.25 16:19

시계아이콘00분 54초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

AI 기반 ‘당지기’ 도입 16개월…단순민원 83% 자동처리
민원 연속성 강화·예산 90% 절감 등 효과
市 “사투리 인식 개선·긴급 대응 기능 고도화 추진”

광주시가 정부의 국가공무원 당직제 전면 폐지 방침에 환영 입장을 밝혔다. 광주시는 지난해 8월 특·광역시 가운데 가장 먼저 당직제도를 폐지하고 AI 기반 민원 응대 시스템 'AI 당지기'를 운영해 왔다.

광주시 “1년 먼저 폐지한 당직제…정부 발표 환영” 강기정 광주시장이 지난해 8월1일 오전 시청 1층 당직실에서 '당직 송별행사'에 참석해 마지막 당직 근무자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 광주시 제공
AD

광주시는 25일 "인사혁신처가 '국가공무원 복무 규칙 개정안'을 입법 예고한 것은 인공지능(AI) 시대가 요구하는 행정 변화의 본격적인 출발"이라며 "광주가 먼저 걸었던 길을 정부가 뒤따른 것"이라고 밝혔다.


광주시는 지난해 8월부터 당직 민원을 AI가 실시간 응대하고, 필요시 5개 자치구와 종합건설본부 등 관련 기관과 자동 연계하는 시스템을 도입했다. 단순 민원이 전체 당직 민원의 80% 이상을 차지하는 점을 고려해, 반복 업무를 AI가 처리하도록 한 것이 핵심이다. 광주시는 "관행적 야간 근무의 비효율을 줄이고 민원 편의성을 높인 사례로 평가받고 있다"고 설명했다.


실제 운영 실적도 뚜렷하다. 지난해 8월부터 올해 10월까지 'AI 당지기'가 응대한 민원은 2만9,057건이며, 이 중 83%(2만4,108건)를 AI가 직접 처리했다. 야간 전화 민원은 하루 평균 20건에서 10건으로 절반 수준으로 감소했다. 당직 대체 휴무로 발생하던 업무 공백도 사라지면서 민원 서비스 연속성이 강화됐다는 평가다.


예산 절감 효과도 나타났다. 연간 9,000만원에 달하던 당직 수당은 'AI 당지기' 도입 뒤 900만원으로 줄어 90% 가까이 절감됐다.


광주시는 지역 특성에 따른 사투리 억양·발음 인식 오류를 줄이고, 응답 속도를 높이는 기능 개선 작업도 계속할 계획이다. 재난·긴급상황에 특화된 별도 대응 시스템 도입도 검토 중이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

강기정 광주시장은 "현장에서 밤을 지새우던 직원들의 모습을 보며 당직제 폐지가 답이라고 판단했다"며 "AI 시스템과 재난안전상황실 24시간 운영체계를 결합하면 시민 불편을 충분히 해소할 수 있다"고 말했다. 이어 "정부의 당직제 폐지 결정은 광주가 선도한 행정 혁신의 파급력을 보여주는 사례"라며 "본연의 역할에 집중할 수 있도록 불필요한 업무를 지속 개선하겠다"고 강조했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기