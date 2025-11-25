본문 바로가기
‘2025 충북에듀테크 콘펙스’, 3일간 여정 마치고 성료

정진기자

입력2025.11.25 16:05

11월 20일~22일, 청주오스코(OSCO)에서 성황리 개최
65개 기업 전시·40여 개 세션의 에듀테크 세미나 등 큰 호응

'2025 충북에듀테크 콘펙스'가 지난 22일 사흘간의 일정을 마치고 폐막했다. 이번 콘펙스는 11월 20일(목)부터 22일(토)까지 청주오스코에서 열렸으며, (사)스마트교육학회가 주최하고 청주오스코사업단이 주관하여 올해 처음으로 선보인 에듀테크 융합 행사이다.


행사 첫날 개막식에는 윤건영 충청북도교육감의 축전 영상을 시작으로, 한국교원대학교 차우규 총장의 축사, 한국교육학술정보원 정제영 원장의 축하 영상 등이 이어지며 공식적인 개막을 알렸다.


이번 행사는 학술 행사를 뜻하는'콘퍼런스(Conference)'와 '전시회(Exhibition)'을 합친 콘펙스의 형태로 진행되었으며, 40여 개의 세션으로 구성된 에듀테크 세미나 및 65개 기업이 참여한 전시가 동시 운영되어 풍성한 프로그램을 선보였다. 특히 에듀테크 세미나가 진행된 ▲글로벌 교실관 ▲AI교실관 ▲지능형 과학실관에서는 실제 학교에 적용되는 수업 모델을 시연해 참관객의 눈길을 끌었다.

기업 전시에서는 AI 코스웨어 및 학습 분석, 창의융합 콘텐츠 등 에듀테크 신기술을 직접 체험할 수 있도록 마련되어 교사·학생·학부모 뿐 아니라 일반 시민들한테까지도 폭넓은 교육 경험을 제공했다.


윤건영 충청북도교육감은 "이번 콘펙스가 교원의 디지털 전문성을 키우고 정책, 현장, 산업 간의 협력 생태계를 확장하는 뜻깊은 시간이 되기를 기대한다"며, "충북교육청은 앞으로도 모두의 다채움을 비롯한 첨단 에듀테크의 활용 기회를 넓혀 격차를 줄이고, 모두의 성장을 이루기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

