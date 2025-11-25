본문 바로가기
17년 준비 국내 최대 공공 축산 복합관광단지 '에코팜랜드' 25일 문열어

이영규기자

입력2025.11.25 15:58

국내 공공분야 최대 규모의 축산 복합 관광단지인 '에코팜랜드'가 17년의 준비기간을 마치고 25일 문을 열었다.


김동연 경기도지사는 이날 화성시 에코팜랜드 사업 현장에서 열린 개소식에서 "17년 동안 사업을 끌고오면서 여러 차례 중단되고 좌초될 위기에 빠졌지만 민선8기 경기도가 이곳에 600억원이 넘는 돈을 투자하면서 드디어 문을 열게 됐다"면서 "경기에코팜랜드가 커다란 역사의 한 장을 만들었다고 생각한다"고 말했다.


그러면서 "이곳에 축산 연구와 체험, 치유, 복지까지 축산의 모든 것을 담았다"면서 "축산 R&D에서 우리 대한민국 축산을 위한 새로운 전기를, 승마 단지에서 동물과 교감할 수 있는 재활과 정서 치유의 공간을, 생명 존중과 동물 복지 실현을 위해 반려동물단지를 각각 조성하겠다"고 구체적 플랜도 밝혔다.


이어 "경기도를 대한민국 축산의 허브로, 심장으로 만들겠다"며 " 제4차 산업혁명의 중심에 농업과 축산이 가야 한다는 생각을 오래전부터 했고, 경기도가 생태와 환경, 우리 미래먹거리를 보장하는 새로운 산업의 축을 만드는 데 앞장서겠다"고 약속했다.


한편 경기도는 이날 농협경제지주 축산경제와 '축산 발전 업무협약(MOU)'을 체결했다. 협약은 가축개량 지원, 농가 컨설팅, 축산물 유통 및 가공 등을 수행하는 농협경제지주와 우량 암소 축군 조성 및 보급, 보증 씨수소의 선발·육성 및 활용, 인공지능 기반 스마트 플랫폼 구축·운영 지원 등 다양한 분야에서 상호 협력하는 내용을 담았다.


경기도 에코팜랜드는 대지면적 119ha(118만 9,275㎡), 건물연면적 4만6670㎡로 조성된 축산 연구·체험·치유·복지 기능을 갖춘 복합 축산단지다.


주요 시설은 ▲가축 실험 및 종축 관리를 위한 축산 연구·개발(R&D) 단지 ▲말 문화 체험과 조련을 통해 도민의 정서적 치유와 여가 활동을 지원하는 치유·힐링 승마 단지 ▲입양센터와 동물복지 교육시설 등을 갖춘 반려동물단지 등이다.


축산 연구·개발(R&D) 단지는 2만9359㎡ 규모로 부지에우사, 퇴비사, 격리 축사, 사료 창고, 농기계보관창고 등이 들어섰다. 이곳에서는 경기 한우 특성화, 재래가축 보존·보급, 젖소 신품종 산업화 등의 연구를 진행하게 된다.


17년 준비 국내 최대 공공 축산 복합관광단지 '에코팜랜드' 25일 문열어 김동연 경기도지사가 25일 에코팜랜드 개소식에 참석해 인사말을 하고 있다. 경기도 제공
치유·힐링 승마단지는 8474㎡ 규모 부지에 승용마사, 실내마장, 원형마장, 워킹머신, 장제소 등을 갖추고 있다. 어린이, 장애인, 사회적 배려 계층을 위한 공공 승마장 운영, 민간 승마대회 활성화를 위한 시설 임대, 국산승용마 조련·유통 등의 사업이 추진된다.


반려동물단지는 1406㎡ 규모 부지에 고양이입양센터, 운동장, 반려동물 교육관, 놀이터 등이 들어섰다. 생명 존중문화 확산을 위한 다양한 입양, 교육, 반려동물과의 놀이 등을 진행한다.


경기도는 농축수산 복합 R&D 클러스터 조성 등 국내 축산업의 미래를 선도하기 위해 지난 17년간 에코팜랜드에 총 1246억원을 투입했다. 특히 전체 투입 예산 가운데 민선 8기 김동연 지사 재임 기간 609억원의 도비를 투입해 신속하게 결실을 봤다.


경기도는 에코팜랜드를 중심으로 축산기술의 연구·개발·보급 강화, 말 문화 체험 및 청소년 진로체험 프로그램 운영, 반려동물 존중 문화 확산과 말산업 활성화 등 다양한 연계사업을 추진할 계획이다. 지역 축산농가, 민간기업과 협력해 스마트·친환경·동물복지형 축산 모델 등 안전하고 건강한 축산물 공급체계를 마련할 예정이다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
