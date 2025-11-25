본문 바로가기
전남교육청 ‘미래와 창조’, 캐릭터 어워즈 대상 수상

호남취재본부 이준경기자

입력2025.11.25 16:23

전국 시·도교육청 중 유일한 대상 영예
산토끼·산비둘기, 전남교육 철학 담아

전남도교육청의 캐릭터 '미래와 창조'가 25일 서울 코리아나호텔 그랜드볼룸에서 열린 '대한민국 캐릭터 어워즈'에서 대상을 받았다.


이번 시상식은 창의적이고 대중성을 갖춘 캐릭터 콘텐츠를 발굴하고, K-콘텐츠 산업의 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다. 디지털조선일보가 주최하고, 문화체육관광부, 산업통상자원부, 대통령소속 국가지식재산위원회, 한국콘텐츠진흥원 등이 후원했다.

전남교육청 ‘미래와 창조’, 캐릭터 어워즈 대상 수상 전남도교육청의 캐릭터 '미래와 창조'가 '대한민국 캐릭터 어워즈'에서 대상을 받았다. 전남도교육청 제공
'미래와 창조'는 전남도교육청의 공식 캐릭터로, 산토끼와 산비둘기를 형상화해 도교육청이 추구하는 공생, 도전, 성장의 가치를 담고 있다. 전국 시도교육청 중 유일하게 대상의 영예를 안은 이 캐릭터는 공공 교육기관 캐릭터로서 콘텐츠 경쟁력과 사회적 파급력을 인정받았다.


도교육청은 이 캐릭터를 정책 홍보, 영상 콘텐츠, 학교 행사 등 다양한 매체에서 적극적으로 활용하고 있으며, 청소년을 대상으로 한 이모티콘, 캐릭터 굿즈, SNS 콘텐츠 등으로 그 활용 영역을 확장하고 있다. 그 결과, 학생과 학부모뿐만 아니라 지역사회에서도 큰 인기를 끌고 있다.


'미래'는 숲속에서 자란 호기심 많은 산토끼로, 어린 시절 숲 체험을 온 아이들에게 따뜻한 기억을 가진 캐릭터다. '창조'는 넓은 세상을 여행하며 지식을 쌓은 산비둘기로, 두 친구는 탐험과 모험을 통해 전남교육이 지향하는 철학인 탐구, 성장, 공생을 표현하고 있다.


이 캐릭터는 2022년 전국민 공모와 국민 투표를 거쳐 개발됐으며, 스토리텔링을 기반으로 한 세계관과 전남의 청정 자연을 배경으로 한 설정이 주목받았다. 교육 콘텐츠로서도 높은 상징성과 가치를 인정받았다.


도교육청은 이번 수상을 계기로 '미래와 창조'를 활용한 공공 콘텐츠를 더욱 확장할 예정이다. 특히 교육문화행사, 지역 축제, 전남교육 정책 홍보 등 다양한 분야에서 캐릭터를 적극적으로 접목해, 도민과 함께하는 전남교육 브랜드로 자리매김할 계획이다.


이형래 홍보담당관은 "이번 수상은 전남교육의 캐릭터 '미래와 창조'가 교육적 가치는 물론 문화 콘텐츠로서도 경쟁력을 인정받은 것"이라며 "앞으로도 창의적인 콘텐츠를 통해 도민과 더 가까이 소통하고, 전남교육의 철학과 가치를 널리 알리겠다"고 말했다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
