광주시, '공감·주도·성장' 새 비전 선포…자원봉사자의 날 기념식 성황

이종구기자

입력2025.11.25 15:56

광주시, 700명 참석 '자원봉사자의 날' 성료

경기 광주시는 25일 광주시문화예술의전당에서 자원봉사자 700여 명이 참석한 가운데 '2025년 광주시 자원봉사자의 날' 기념식을 개최했다.

광주시, '공감·주도·성장' 새 비전 선포…자원봉사자의 날 기념식 성황 경기 광주시가 25일 광주시문화예술의전당에서 자원봉사자 700여 명이 참석한 가운데 '2025년 광주시 자원봉사자의 날' 기념식을 개최하고 있다. 경기 광주시 제공
'함께 걸어온 오늘, 이어갈 우리'를 주제로 열린 이번 기념식은 올 한 해 지역 곳곳에서 헌신적으로 활동한 40여 명의 자원봉사자에 대한 표창 수여로 문을 열었다. 이어 처음으로 마련된 광주시자원봉사센터의 비전·미션 선포식, 자원봉사자를 위한 특별공연, 자원봉사 단체 장기자랑 등이 이어지며 분위기를 더했다.


올해 공개된 비전과 미션은 '공감하는 센터, 시민이 주도하는 센터, 성장하는 센터'를 핵심 방향으로 제시하고 있으며 자원봉사자와 시민이 함께 공유하며 변화와 도약을 다짐하는 의미 있는 시간이 됐다.


또한, 행사에서는 6개 자원봉사 단체가 재능을 살린 장기자랑 무대를 펼쳐 화합을 이끌었으며 15년간 활동해 온 '광주시 색소폰 동호회'가 단체 해산을 앞두고 마지막 송별 공연을 진행해 참석자들의 큰 박수를 받았다.


방세환 (사)광주시자원봉사센터 이사장은 "지역 곳곳에서 나눔을 실천해 온 자원봉사자들의 헌신이 광주시민의 삶을 건강하고 따뜻하게 만드는 마중물이 되어왔다"며 "다가오는 2026~2027 경기도종합체육대회에서도 자원봉사자들의 활약을 기대하며 새 비전과 미션을 바탕으로 시민이 함께 만드는 안녕한 사회 실현을 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
