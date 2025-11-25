첼리스트 심준호, 베토벤 첼로 소나타 전곡 독주회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 6일 예술의전당 IBK기업은행챔버홀



첼리스트 심준호가 오는 12월6일 오후 2시 예술의전당 IBK기업은행챔버홀에서 베토벤의 첼로 소나타 다섯 곡 전곡을 연주하는 독주회를 한다. 두 차례 중간휴식을 포함해 전체 공연 시간은 160분에 이를 것으로 예상된다.

심준호는 2023년 슈만, 2024년 브람스를 연주했다. 올해 연주할 베토벤의 다섯 개 첼로 소나타는 고전주의에서 낭만주의로 이어지는 전환의 역사를 응축한 작품으로, 각 소나타마다 독특한 매력과 감정의 흐름이 담겨 있다.

첼리스트 심준호

초기 1번 소나타는 스승 하이든의 영향이 은은하게 남아 있으면서도, 첼로와 피아노 사이의 생생한 대화체가 뚜렷하다. 이어지는 2번 소나타에서는 당시 유럽을 관통하던 괴테의 '질풍노도' 정신이 반영돼, 젊은 베토벤의 내면적 격정을 느낄 수 있다.

중기 작품인 3번 소나타는 교향곡 6번 '전원'을 작곡하던 시기에 완성됐다. 안정된 형식 속에서도 따뜻한 인간미와 자연스러운 선율이 돋보인다.

후기 작품인 4번 소나타는 명상적이고 탐색적인 성격을 띠며, 마지막 5번 소나타는 구조적 장대함과 깊은 감정이 결합된 걸작으로, 베토벤의 인류애와 삶에 대한 열망을 음악으로 온전히 느낄 수 있다.

심준호는 2010년 제40회 쥬네스 뮤지컬 국제 콩쿠르에서 한국인 최초이자 심사위원 만장일치 우승을 차지하며 국제 무대의 주목을 받았다. 당시 심사위원장 나탈리아 구트만은 그를 "머리는 차갑게, 가슴은 뜨겁게 연주하는 진정한 음악가"라고 평했다. 서울시향, KBS교향악단을 비롯한 주요 국내 오케스트라뿐 아니라 베를린 융에 필하모닉, RTS 방송교향악단, 노르웨이 방송교향악단, 자그레브 필하모닉 등 해외 유수의 오케스트라와도 활발히 협연했다. 실내악 분야에서도 칼라치 스트링 콰르텟과 클럽M의 중심 멤버로 활동하며 베토벤, 쇼스타코비치 사중주 전곡 등을 완주했고, 소니 클래식에서 '베토벤앤라흐마니노프' 음반을 발매했다. 현재 세계적 현 브랜드 라센 스트링스의 한국인 최초 아티스트이며, 1710년 제작된 카를로 루게리의 '바스카(Vaska)'를 연주한다.





피아니스트 신재민이 반주를 맡는다. 신재민은 한국예술종합학교를 졸업한 뒤 베를린 한스 아이슬러 국립음악대학에서 석사 및 최고연주자과정을, 미국 콜번스쿨에서 아티스트 디플로마를 마쳤다. 지난해 첼리스트 김규식과 함께 베토벤 첼로 소나타 전곡 실황 음반을 국내 최초로 발매했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

