광주시, 참조은병원과 경기도체육대회·장애인체육대회 의료지원 업무협약 체결

경기 광주시, 참조은병원과 2026 경기도체육대회·장애인체육대회 의료지원 업무협약 체결

방세환 광주시장이 25일 참조은병원과 2026 경기도체육대회·장애인체육대회 의료지원 업무협약 체결한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 협약은 내년 광주시에서 열리는 경기도체육대회와 경기도장애인체육대회의 참가 선수단 및 관람객의 안전 확보를 위해 신속한 응급 대응과 의료지원 체계를 마련하기 위해 추진됐다.

협약식에는 방세환 시장과 원종화 참조은병원장, 박범식 광주시체육회장, 남윤구 광주시장애인체육회 상임부회장 등이 참석했다.

협약에 따라 참조은병원은 대회 기간 응급상황 발생 시 의료 대응, 경기장 지정병원 체계 구축, 의료지원 운영 자문을 담당한다. 광주시는 의료지원 운영 총괄과 의료기관 협력 네트워크 구축을 맡는다.

원 병원장은 "지역에서 처음 열리는 대규모 스포츠 행사인 만큼 지역 의료기관으로서 책임감을 가지고 최선을 다해 지원하겠다"고 밝혔다.

방세환 시장은 "이번 협약으로 선수단과 시민 모두가 안심할 수 있는 안정적인 의료지원 시스템을 갖추게 됐다"며 "참조은병원과 긴밀히 협력해 안전하고 성공적인 체육대회를 만들겠다"고 말했다.





한편, 시는 이번 협약을 시작으로 지역 내 협력 기반을 지속적으로 확대해 대회 기간 종합적이고 체계적인 의료지원 체계를 마련해 나갈 계획이다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

