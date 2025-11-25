본문 바로가기
연구개발특구-덴마크 클러스터 '혁신 교류회'

대전=정일웅기자

입력2025.11.25 15:47

연구개발특구진흥재단(특구재단)은 25일 특구재단 이노폴리스룸에서 '연구개발특구-덴마크 C2C(Cluster-to-Cluster) 혁신 교류회'를 개최한다고 밝혔다.


교류회는 지난 17일 특구재단과 주한덴마크대사관이 체결한 업무협약의 후속 행사로 한국과 덴마크 양국 간 혁신 클러스터를 연결하고 딥테크 특구기업의 글로벌 비즈니스 협력을 확대하기 위한 자리로 마련됐다.


연구개발특구-덴마크 클러스터 '혁신 교류회' 비즈니스 교류회 포스터. 연구개발특구진흥재단 제공
교류회에는 주한덴마크대사관, 덴마크 이노베이션센터, 에너지클러스터 덴마크, 클린클러스터, 그린허브 덴마크 등 덴마크 현지 주요 혁신기관 관계자로 구성된 대표단 20여명이 참석한다.


특구재단은 교류회에서 연구개발특구 및 글로벌 협력 사업과 에너지 클러스터 덴마크 등 혁신 클러스터의 주요 프로젝트를 소개하고 특구 딥테크 기업과 덴마크 대표단 간 1대 1 비즈니스 미팅을 진행한다.


에너지 클러스터 덴마크는 500여개 기업과 연구기관 그리고 공공기관이 참여하는 덴마크 현지의 대표 혁신 플랫폼으로 풍력 수소(P2X)·스마트그리드 및 CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage) 등 차세대 에너지 기술을 산업화 단계로 연결하는 임무를 수행한다.


특구재단은 이번 교류회를 통해 탄소중립과 에너지 전환 분야의 공동 협력 수요를 발굴하고 덴마크의 혁신 네트워크 및 인프라를 활용해 특구 딥테크 기업의 기술 실증과 유럽시장 진출 기회를 넓혀갈 계획이다.


교류회에 참석한 덴마크 대표단은 26일 포항공과대학교(POSTECH)와 울산과학기술원(UNIST)을 방문해 공동 협력 프로젝트를 논의하고 연구소기업 등 특구기업과 현장 라운드 미팅도 진행할 예정이다.


정희권 특구재단 이사장은 "덴마크는 유럽 그린딜 정책의 모범국이자 탄소중립 산업 전환의 핵심 허브"라며 "이번 교류회는 딥테크 기반 특구기업과 유럽 혁신 클러스터를 직접 연계해 기술 실증과 글로벌 시장 진출 방안을 구체화는 협력의 계기가 될 것"이라고 말했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
