관광공사, 중소벤처기업부 장관 표창…동반성장 공로

한국관광공사는 25일 서울 여의도 중소기업중앙회 K-Biz홀에서 개최된 '2025년 동반성장 주간 기념식'에서 동반성장에 대한 공로를 인정받아 중소벤처기업부 장관 표창을 받았다고 밝혔다.

동반성장 주간 기념식은 중소벤처기업부가 주최하고 동반성장위원회와 대·중소기업·농어업협력재단이 주관한다. 동반성장 유공 포상은 대·중소기업 간 상생협력을 통해 기업의 경쟁력을 높이고 국가 경제 발전에 이바지한 개인과 단체에 시상한다.

이창연 한국관광공사 ESG경영팀장과 조동원 차장이 2025 동반성장 주간 기념식 장관 표창 수상한 뒤 기념사진을 찍고 있다. [사진 제공= 한국관광공사]

관광공사는 관광산업의 특성을 반영한 맞춤형 상생협력 프로그램을 추진해 중소기업의 성장에 기여한 공로를 인정받았다. 특히, 상생결제 활성화 및 중소기업 제품 우선 구매로 자금 유동성을 확대하고, 해외관광박람회 참가 지원 등을 통해 국내 중소기업의 글로벌 판로 개척을 적극적으로 지원했다. 아울러 세계 시장에서 사업 확장 가능성이 있는 관광기업을 발굴, 육성해 해외에서도 경쟁력을 갖출 수 있도록 돕는 등 지속 가능한 관광 생태계 조성을 위해 다양한 노력을 기울여왔다.





서영충 관광공사 사장직무대행은 "이번 수상은 공사가 중소기업과 함께 성장하기 위해 여러모로 노력해 온 결실"이라며 "앞으로도 공공기관으로서 사회적 책임을 다하고, 관광산업 내 동반성장 문화를 더 확산시켜 국가 경쟁력을 높이는 데 기여하겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

