한국주택금융공사, 12월 보금자리론 금리 동결

최저 연 2.65%까지 적용… 청년·신혼가구·취약계층 대상 우대폭 유지

한국주택금융공사(사장 김경환)는 장기·고정금리·분할상환 방식의 주택담보대출 상품인 '보금자리론'의 12월 금리를 지난달과 동일하게 유지한다고 25일 전했다.

이번 조치에 따라 온라인 전용 상품인 '아낌e-보금자리론' 기준 금리는 상환 기간에 따라 최저 연 3.65%(10년)에서 3.95%(50년)까지 적용된다.

또 공사는 저소득 청년, 신혼가구, 사회적 배려계층(장애인·한부모 가정 등), 전세사기 피해자 등을 대상으로 한 우대금리 정책도 그대로 유지한다. 해당 대상자들이 우대 조건을 적용받을 경우 최대 1.0%포인트까지 금리를 추가 인하 받을 수 있어, 최저금리는 연 2.65%(10년)에서 2.95%(50년) 수준까지 낮아진다.





한국주택금융공사는 이번 금리 동결이 시장 변동성과 서민 주거비 부담을 고려한 결정이라고 설명하고 금융시장 상황과 정책금융 목적 등을 종합적으로 검토해 금리를 조정해 나갈 계획이라고 밝혔다.

보금자리론 만기별 대출금리.

