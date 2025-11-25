'재활 3각 편대' 떴다… 양산시, 공공재활물리치료 민·관·학 건강거버넌스 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

함께 여는 공공재활 미래, 힘찬 첫걸음

재활치료의 사각지대가 사라진다.

양산시가 시민 건강을 최우선 목표로 내걸고 공공재활물리치료 분야에 대대적인 혁신을 선언했다

경남 양산시는 25일 시청 상황실에서 공공재활물리치료 활성화를 위해 영산대학교·대한물리치료사협회 경남도회 양산분회와의 민·관·학 건강거버넌스 업무협약을 체결했다.

공공재활 물리치료 활성화를 위한 민관학 건강거버넌스 업무협약식. 양산시 제공

AD

이번 협약은 시민의 건강권 향상과 공공재활물리치료의 기반 확대를 목표로 하며, 특히 고령층·만성질환자·장애인, 그리고 재활이 필요한 모든 시민에게 예방부터 치료, 재활까지 통합적으로 건강관리를 할 수 있는 공공재활물리치료 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

시는 공공재활물리치료 사업 추진 등 사업총괄 역할을 맡았으며, 영산대학교 물리치료학과에서는 학술자문과 프로그램 개발 협력, 물리치료사협회 양산분회에서는 전문인력의 지역사회 참여를 연계하는 역할을 할 예정이다.

이번 협약을 통해 각 기관이 역할을 분담해 상호협력함으로써 공공재활물리치료 활성화를 위한 사업 개발과 운영을 효율적으로 수행할 수 있을 것으로 기대된다.

나동연 시장은 "이번 협약으로 시민 모두가 건강한 일상을 누릴 수 있도록 돕는 든든한 지역 공공재활물리치료 체계를 구축하게 됐다"며 "양산시의 공공재활물리치료 기반이 한 단계 도약하는 계기가 될 것"이라고 말했다.





AD

또 민·관·학이 함께 힘을 모아 지속 가능한 건강거버넌스를 만들어 갈 것이라며 상호 협력의 중요성을 강조했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>