신세계화성 '스타베이 시티', 지역 일자리 창출 나선다

화성 국제테마파크 지역 상생협력 업무협약 체결

신세계화성은 경기도, 화성특례시, 한국수자원공사(K-water)와 '화성국제테마파크 지역 일자리 창출 및 상생협력 업무협약'을 체결했다고 25일 밝혔다.

신세계화성은 경기도 화성에 미래형 혁신 관광단지 '스타베이 시티(화성국제테마파크)' 개발 사업을 추진 중이다.

(왼쪽부터) 임영록 신세계그룹 사장, 김동연 경기도지사, 정명근 화성특례시장, 안정호 한국수자원공사 그린인프라부문장이 한국수자원공사 시화도시사업단에서 협약식을 마치고 기념촬영을 하고 있다. 신세계프라퍼티 스타필드 제공

이날 한국수자원공사 시화도시사업단에서 진행된 체결식에는 김동연 경기도지사, 정명근 화성특례시장, 임영록 신세계그룹 사장, 안정호 한국수자원공사 그린인프라부문장을 비롯한 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약을 통해 4개 기관·기업은 지역 발전과 경제 활성화, 지속 성장을 목표로 지역 내 일자리 창출과 상생협력을 도모한다. 세부적으로 지역 인재 우선 채용, 지역 기업 우선 참여, 지역 문화관광 활성화 추진 등에 대한 긴밀한 협력체계를 구축하고 구체적인 방안을 논의해 나간다.

신세계화성은 스타베이 시티를 통한 직·간접적 일자리 창출은 물론 연관 산업 및 서비스를 통한 경제 활성화 방안 등을 모색해 지역과 함께 성장하는 선순환 구조를 구축할 계획이다.

스타베이 시티는 개장 시 연간 국내외 방문객 3000만 명이 찾을 것으로 기대된다. 2050년까지 생산유발효과 약 70조원, 취업유발 효과는 약 11만명에 이를 것으로 추정된다.

스타베이 시티 개발 사업은 경기도 화성시 송산그린시티 내 418만 9천㎡(127만 평) 규모 부지에 파라마운트 IP 기반 글로벌 테마파크를 비롯해 워터파크·골프장·숙박시설·스타필드·공동주택 등을 집약한 '토탈 웰니스 관광단지'를 조성하는 프로젝트다. 신세계화성은 미래형 혁신 단지를 건립할 계획이다.

이날 협약식에 참석한 김동연 경기도지사는 "화성 국제테마파크 개발 사업은 경기도민과 화성시민의 염원이 담긴 만큼 조속한 행정 처리로 사업을 적극 지원할 것"이라 말했다.





임영록 신세계그룹 사장은 "이번 협약은 신세계화성이 지역 사회의 일원으로서 세계적 수준의 테마파크 조성을 지역 사회와 함께 실현하겠다는 약속"이라며 "스타베이 시티를 성공적으로 개발해 경기 서부권의 실질적인 지역 발전을 견인하고 대한민국 관광산업의 새로운 지평을 열어 경제 활성화에 앞장설 것"이라고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

