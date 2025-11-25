국립한밭대, 한국통신학회 학술발표회 '석권'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립한밭대가 한국통신학회 학술발표대회를 석권했다.

한밭대는 최근 열린 '2025년 한국통신학회 추계 종합학술발표회'에 컴퓨터공학과 학부생들이 참가해 학부 우수논문상(장려상) 2건, 학부생 캡스톤 디자인 경진대회 창의상 1건 및 우수상 3건을 수상했다고 25일 밝혔다.

국립한밭대 컴퓨터공학과 이상금 교수(앞줄 오른쪽 세 번째)가 학부생 연구팀 소속 학생들과 기념촬영을 하고 있다. 국립한밭대 제공

학부 우수논문상은 장하린·장여진 학생의 'Wi-Fi 7 MLO 환경에서 QoS 만족을 위한 강화학습 기반 동적 링크 스케줄링'과 박준성·장현석·박범도 학생의 '단계적 강화학습 프레임워크를 통한 강건한 양자 배터리 충전'이 수상 명단에 올랐다.

학회에서 별도 세션으로 진행된 학부생 캡스톤디자인 경진대회에서는 장여진·장하린 학생의 '실시간 키보드 입력 암호화 시스템'이 창의상을 받았다.

또 박준성·박범도·장현석 학생의 '양자 배터리 초흡수 이득 극대화를 위한 그래프 기반 강화학습 충전제어'와 길기훈·백민우·이서영·유지오 학생의 '시간 공정 과정에서의 생성형 AI 기반 모니터링 서비스' 그리고 이정섭·정민성·권우현 학생의 '실시간 데이터 이상 탐지 및 시각화'가 나란히 우수상을 받았다.





이상금 컴퓨터공학과 교수는 "학부생이 생활과 산업 현장의 문제를 스스로 정의하고 해결 방안을 완성해 결실을 얻었다는 점에서 의미 깊다"며 "한밭대는 앞으로도 연구 기반 교육을 강화해 분야별 전문 인재를 양성하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

