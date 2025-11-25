본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

엔비티, '링크커머스' 7주 만에 누적 거래 500억 돌파…"연내 1200억 전망"

장효원기자

입력2025.11.25 14:49

시계아이콘00분 55초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
엔비티, '링크커머스' 7주 만에 누적 거래 500억 돌파…"연내 1200억 전망"
AD

국내 1위 포인트 플랫폼 기업 엔비티의 제휴 기반 커머스 수익화 모델 '링크커머스'가 론칭 이전 파일럿 기반 운영 기간에만 7주 만에 누적 거래액 500억원을 넘어섰다.


'링크커머스'는 주요 커머스 플랫폼의 캠페인을 다양한 매체 및 네트워크에 연동해 실 구매액 기반으로 수익을 공유하는 방식으로, 엔비티가 새롭게 론칭한 성과형 광고 사업 모델이다. 광고 예산 제약 없이 빠르게 확장 가능한 것이 특징이며 소비자 참여 데이터에서도 높은 성과를 거두고 있다.


엔비티는 '링크커머스' 파일럿 기간에 일 거래액 30억원을 달성하며 사업성을 검증했고, 정식 론칭을 거쳐 현재까지 누적 주문 건 수는 약 80만건으로 집계된다고 밝혔다. 특히 건당 평균 결제금액은 6만원 이상을 기록해 거래 규모의 질적·양적 성장을 모두 입증했다.


링크커머스는 현재 엔비티가 운영 중인 애디슨 오퍼월·캐시슬라이드 등 자사 서비스를 비롯해 금융·콘텐츠 등 다양한 외부 매체와의 연동을 통해 안정적인 거래 기반을 구축했다. 연동 매체 확대와 캠페인 공급 증가가 이어지면서 거래액 상승 속도도 가속화되는 상황이라고 회사 측은 설명했다.


엔비티는 1100만명 이상의 월간활성이용자(MAU), 폭넓은 광고 네트워크, 그리고 다년간 축적된 대규모 성과형 캠페인 운영 경험을 바탕으로 오퍼월 중심 구조를 넘어 제휴 마케팅 전반으로 사업 영역을 확장하고 있다. 회사 측은 국내 1위 포인트 플랫폼 사업자로서 확보한 영업 인프라와 파트너 네트워크가 시장 평균보다 빠른 속도로 거래 규모를 확대할 수 있는 구조적 경쟁력으로 작용하는 만큼, 연동 매체 확대, 캠페인 공급 강화, 차별화된 성과형 모델 도입 등을 통해 국내 제휴 마케팅 시장에서의 입지를 더욱 강화해 가겠다는 계획이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

회사 관계자는 "출시 초기부터 예상을 웃도는 성과를 보이고 있는 링크커머스는, 빠른 성장세로 연내 누적 거래액 1200억원 이상이 기대되고 있어 4분기 이후 실적 기여도가 점진적으로 확대될 것으로 예상된다"고 전했다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기