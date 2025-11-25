한화생명, 지역사회공헌 인정제 최고등급…복지부장관상·특별상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전 심사분야 최고등급…지역사회 문제해결 참여

한화생명은 25일 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관한 '2025 지역사회공헌 인정제'에서 인정기관으로 선정되며 보건복지부 장관상과 특별상을 받았다고 밝혔다.

한화생명 임직원이 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동주관한 '2025 지역사회공헌 인정제' 시상식에 25일 참여해 복지부 장관상과 특별상을 받고 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 한화생명 임직원과 김성이 복지협의회장. 한화생명 한화생명 임직원과 사회복지협의회 회장 김성이 회장(오른쪽 첫번째)이 기념촬영을 하고 있다.

한화생명은 올해 심사에서 최고등급인 S를 획득하며 전국 백분위 96.95%를 기록했다. 환경경영, 네트워크, 프로그램, 성과영향, 투명경영 등 7개 세부 분야 모두 최고등급을 받았다.

지역사회공헌 인정제는 비영리단체와 파트너십을 맺고 지속적으로 사회공헌 활동을 한 기업과 기관을 발굴해 공로를 지역사회가 인정하는 제도로, 2019년 도입 후 매년 시행되고 있다. 올해는 전국 706개 기관이 선정됐다.

한화생명은 2004년부터 20년 넘게 생명존중 철학을 기반으로 지역사회와 상생하는 다양한 사회공헌 활동을 펼쳐왔다. 특히 아동·청년 돌봄, 환경보호, 지역복지, 인재육성 등 분야에서 변화를 끌어내 높은 평가를 받았다.





임석현 한화생명 기획실장은 "앞으로도 사회문제 해결에 고객과 임직원이 더 폭넓게 참여할 수 있는 형태로 사회공헌활동을 확산해 사회적가치를 강화해 나가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

