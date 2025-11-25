한화생명, 지역사회공헌 인정제 최고등급…복지부장관상·특별상 수상

전 심사분야 최고등급…지역사회 문제해결 참여
한화생명은 25일 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관한 '2025 지역사회공헌 인정제'에서 인정기관으로 선정되며 보건복지부 장관상과 특별상을 받았다고 밝혔다.
한화생명은 올해 심사에서 최고등급인 S를 획득하며 전국 백분위 96.95%를 기록했다. 환경경영, 네트워크, 프로그램, 성과영향, 투명경영 등 7개 세부 분야 모두 최고등급을 받았다.
지역사회공헌 인정제는 비영리단체와 파트너십을 맺고 지속적으로 사회공헌 활동을 한 기업과 기관을 발굴해 공로를 지역사회가 인정하는 제도로, 2019년 도입 후 매년 시행되고 있다. 올해는 전국 706개 기관이 선정됐다.
한화생명은 2004년부터 20년 넘게 생명존중 철학을 기반으로 지역사회와 상생하는 다양한 사회공헌 활동을 펼쳐왔다. 특히 아동·청년 돌봄, 환경보호, 지역복지, 인재육성 등 분야에서 변화를 끌어내 높은 평가를 받았다.
임석현 한화생명 기획실장은 "앞으로도 사회문제 해결에 고객과 임직원이 더 폭넓게 참여할 수 있는 형태로 사회공헌활동을 확산해 사회적가치를 강화해 나가겠다"고 말했다.
