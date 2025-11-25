본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

3분기 산재 사망 457명…3년 만에 증가세 전환

세종=김평화기자

입력2025.11.25 14:35

수정2025.11.25 14:50

시계아이콘00분 51초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

5인 미만 사업장서 산재 사망자 증가
떨어짐, 무너짐, 부딪힘 등 사유 늘어

지난 3분기 산업재해 조사 대상 중 사고 사망자가 457명(440건)으로 전년 동기(443명, 311건)보다 14명(3.2%) 증가했다. 2022년 관련 통계 작성 이후 감소해온 산재 사망자가 처음으로 늘었다. 연초 대형 사고가 발생한 데다 영세 사업장에서 각종 사고가 잇따른 데 따른 결과다.


고용노동부는 25일 이런 내용을 담은 '2025년 3분기(누적) 산업재해 현황 부가 통계-재해조사 대상 사망사고 발생 현황' 잠정 결과를 발표했다.


3분기 산재 사망 457명…3년 만에 증가세 전환 지난 4월 광명 신안산선 공사장 지하 붕괴 사고 현장. 기사 내용과 무관. 연합뉴스
AD

업종별로 살펴보면 건설업은 210명(200건)의 사망자가 나와 7명(3.4%) 늘었다. 사망 건수는 전년 동기와 동일했다. 지난 2월에 기장 화재 사고(6명)와 세종-안성 고속도로 붕괴 사고(4명) 등이 발생했고, 공사 기간이 짧으면서 안전 관리가 열악한 5인 미만 소규모 건설 현장에서 사망자가 19명 늘어난 영향이 컸다.


제조업은 119명(115건)을 기록해 사망자가 15명(11.2%) 감소했다. 건수로는 7건 늘었다.


기타 업종은 128명(125건)의 사망자가 발생해 22명(20.8%) 급증했다. 건수로는 22건 늘었다. 사업장 규모가 작거나 안전 관리 수준이 열악한 도·소매업(20명)에서 사망자가 11명 늘고, 농림어업(19명)에서는 10명 증가한 데 따른 결과다. 노동부는 "특히 5인 미만 사업장에서 (사망자가) 16명 증가했다"고 설명했다.


유형 별로는 끼임(-37명)과 화재·폭발(-17명) 등이 감소한 반면 떨어짐(36명)과 무너짐(5명), 부딪힘(4명) 등은 늘어난 것으로 나타났다. 기인물 별로 보면 건축물·구조물 및 표면(37명)과 제조 및 가공 설비·기계(2명) 등에서 사망자가 늘어난 것으로 나타났다.


지금 뜨는 뉴스

AD

정부는 4분기에 중대재해를 감축할 수 있도록 산재 예방에 힘쓰고 있다. 지난달 말부터는 연말까지 '집중점검주간'을 통해 소규모 건설 현장과 도소매업 등 기타 업종을 대상으로 한 집중 점검을 하고 있다. 노동부는 "행정력이 미치지 못한 소규모 사업장의 산재 예방 강화를 위해 지방 노동관서, 자치단체가 합동 점검을 하는 등 기관 협업을 강화하고 있다"고 했다.




세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기