3분기 산재 사망 457명…3년 만에 증가세 전환

5인 미만 사업장서 산재 사망자 증가

떨어짐, 무너짐, 부딪힘 등 사유 늘어

지난 3분기 산업재해 조사 대상 중 사고 사망자가 457명(440건)으로 전년 동기(443명, 311건)보다 14명(3.2%) 증가했다. 2022년 관련 통계 작성 이후 감소해온 산재 사망자가 처음으로 늘었다. 연초 대형 사고가 발생한 데다 영세 사업장에서 각종 사고가 잇따른 데 따른 결과다.

고용노동부는 25일 이런 내용을 담은 '2025년 3분기(누적) 산업재해 현황 부가 통계-재해조사 대상 사망사고 발생 현황' 잠정 결과를 발표했다.

업종별로 살펴보면 건설업은 210명(200건)의 사망자가 나와 7명(3.4%) 늘었다. 사망 건수는 전년 동기와 동일했다. 지난 2월에 기장 화재 사고(6명)와 세종-안성 고속도로 붕괴 사고(4명) 등이 발생했고, 공사 기간이 짧으면서 안전 관리가 열악한 5인 미만 소규모 건설 현장에서 사망자가 19명 늘어난 영향이 컸다.

제조업은 119명(115건)을 기록해 사망자가 15명(11.2%) 감소했다. 건수로는 7건 늘었다.

기타 업종은 128명(125건)의 사망자가 발생해 22명(20.8%) 급증했다. 건수로는 22건 늘었다. 사업장 규모가 작거나 안전 관리 수준이 열악한 도·소매업(20명)에서 사망자가 11명 늘고, 농림어업(19명)에서는 10명 증가한 데 따른 결과다. 노동부는 "특히 5인 미만 사업장에서 (사망자가) 16명 증가했다"고 설명했다.

유형 별로는 끼임(-37명)과 화재·폭발(-17명) 등이 감소한 반면 떨어짐(36명)과 무너짐(5명), 부딪힘(4명) 등은 늘어난 것으로 나타났다. 기인물 별로 보면 건축물·구조물 및 표면(37명)과 제조 및 가공 설비·기계(2명) 등에서 사망자가 늘어난 것으로 나타났다.





정부는 4분기에 중대재해를 감축할 수 있도록 산재 예방에 힘쓰고 있다. 지난달 말부터는 연말까지 '집중점검주간'을 통해 소규모 건설 현장과 도소매업 등 기타 업종을 대상으로 한 집중 점검을 하고 있다. 노동부는 "행정력이 미치지 못한 소규모 사업장의 산재 예방 강화를 위해 지방 노동관서, 자치단체가 합동 점검을 하는 등 기관 협업을 강화하고 있다"고 했다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

