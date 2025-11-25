트럼프·다카이치 통화…"트럼프, 최근 미·중관계 설명"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중·일 갈등 논의 여부는 언급 피해

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 25일 약 25분간 전화 통화를 했다.

니혼게이자이신문(닛케이) 등에 따르면 다카이치 총리는 이날 총리 관저에서 취재진과 만나 트럼프 대통령 측의 제안으로 통화했다며 "일·미 동맹 강화와 인도·태평양 지역이 직면한 정세 및 여러 과제에 대해 폭넓게 의견을 교환했다"고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리. 로이터연합뉴스

AD

또 다카이치 총리는 트럼프 대통령으로부터 전날 시진핑 중국 국가주석과 전화한 내용 등 최근 미·중 관계 상황에 대한 설명이 있었다며 "일·미 간 긴밀한 연계를 확인했다"고 말했다.

최근 다카이치 총리의 '대만 유사시 개입' 발언으로 중·일 갈등이 심화되고 있다. 다카이치 총리는 이와 관련해 트럼프 대통령과 논의했는지는 언급을 피하며 "외교상 대화이므로 자세한 언급을 자제하겠다"고만 말했다.

중국 관영 신화통신은 전날 미·중 정상 간 통화 사실을 알리며 트럼프 대통령이 시 주석에게 "중국은 제2차 세계대전 승리를 위해 중요한 역할을 했고, 미국은 중국에 있어 대만 문제의 중요성을 이해한다"고 말했다고 전했다. 중국 관영매체가 대만을 거론한 트럼프 대통령 발언을 부각한 것은 최근 다카이치 총리의 '대만 유사시 개입' 발언을 둘러싸고 중국이 강하게 반발하는 국면과 관련 있는 것으로 풀이된다.





AD

다만 트럼프 대통령은 시 주석과의 통화 내용을 소개한 사회관계망서비스(SNS) 글에서 대만 문제나 중·일 갈등은 거론하지 않았다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>