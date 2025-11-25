'친절 DNA' 심는다… 울릉군, 관광지 근로자 친절·안전교육 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

울릉군이 관광지 근로자를 대상으로 대대적인 친절과 안전교육에 나섰다.

경북 울릉군은 11월 24일과 25일 이틀간 한마음회관 대회의실에서 주요 관광지 근로자 약 50명을 대상으로 관광객 응대 친절 교육과 응급상황 대비 안전 교육을 실시했다.

울릉군 2025년 관광지 근로자 친절 안전교육 실시. 울릉군 제공

AD

이번 교육은 관광지 운영의 핵심인 친절 서비스와 안전 대응 능력을 강화하고, 현장에서 실제로 활용할 수 있는 실무 중심의 역량을 높이기 위해 마련됐다. 친절 교육은 한국열린사이버대학교 유미인 특임교수가 맡았으며, 안전 교육은 울릉119안전센터가 진행했다.

유미인 교수는 넌센스 퀴즈로 분위기를 띄우며 강의를 시작해 참여도를 높였다. 이어 대인관계 기술, 공감과 경청의 중요성 등 근로자들이 관광객을 응대할 때 활용할 수 있는 실질적인 고객 서비스 노하우를 전달했다.

안전 교육에서는 응급상황 발생 시 당황함으로 인해 평소 익힌 대응법을 제대로 수행하지 못하는 사례를 영상으로 보여주며 경각심을 높였다. 이후 현직 소방관의 지도 아래 모든 교육생이 심폐소생술(CPR) 등 실습에 직접 참여해 실제와 가까운 상황을 경험하며 학습 효과를 높였다.

교육을 수료한 참여자들은 친절 교육에 대해서 "친절이 관광객뿐만 아니라 동료와 나에 대한 태도라는 것이 인상 깊었다"고 말했다.

안전 교육에 대해서는 "실제로 심폐소생술을 해보니 생각보다 힘들었다", "한번 실제로 해보는 게 의미가 있었다"며 긍정적인 반응을 보였다.





AD

남한권 군수는 "울릉군을 찾는 관광객들에게 보다 수준 높은 서비스를 제공하기 위해서는 현장에서 근무하시는 근로자분들의 역할이 매우 중요하다. 오늘 교육을 통해 친절과 안전에 대한 기본을 다시 세우고, 실제 업무에서도 교육받은 대로 행동할 수 있길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>