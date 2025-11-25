동두천시장배 탁구대회 성료…7개 시군 동호인 화합의 장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 동두천시(시장 박형덕)는 지난 22일 국민체육센터에서 제28회 동두천시장배 탁구대회를 성황리에 개최했다.

동두천시가 지난 22일 국민체육센터에서 제28회 동두천시장배 탁구대회를 성황리에 개최하고 있다. 동두천시 제공

이번 대회에는 동두천을 비롯해 연천, 양주, 가평, 철원 포천 등 7개 시군의 탁구 동호인들이 한자리에 모여 교류하는 자리로 마련됐으며, 지역 간 스포츠 소통을 확대하는 데 의미를 더했다.

경기는 부별 리그 방식으로 진행되었으며, 남녀 단체전·개인전·개인 복식 등 다양한 종목에서 선수들이 기량을 겨루며 수준 높은 경기를 펼쳤다.

경기 결과 남자단체▲선~6부 공동 1위 덕정탁구클럽, 신효섭·김민성·신곡 ▲6~9A부 공동1위 신곡탁구클럽, 양주임팩동호회 ▲6~9B부 공동 1위 전곡탁구클럽, 두드림 탁구동호회, 여자단체▲6~9부 공동 1위 신곡탁구클럽, 윤한미탁구클럽B가 영예를 안았다.

남자개인▲선~5부 1등 김이레 ▲6부 1위 정윤식 ▲7부 공동 1위 김진호, 권오준, ▲8부 공동 1위 임현수, 서성중 ▲9부 1위 이상민 ▲희망부 1위 김준영 여자개인▲6부 공동 1위 전다영, 안수진 ▲7부 공동 1위 박미애, 한승이 ▲8부 1위 이태희 ▲9부 1위 라솔림 ▲희망부 1위 박유희가 차지했다.

남자복식▲선~5부 공동 1위 안영준·조유민, 임규혁·이석민 ▲6/7부 공동 1위 이병욱·박재현, 이현희·정하윤 ▲8/9부 1위 이상민·최재섭 여자복식 ▲6~9부 공동 1위 한승이·김미연, 김영희·이태희가 입상했다.

박형덕 시장은 "7개 시군 탁구 동호인들이 한자리에 모인 이번 대회가 교류와 화합의 장이 되길 바란다"라며 "모든 참가자들이 끝까지 최선을 다해주셔서 대회가 성공적으로 마무리될 수 있었다"라고 말했다.

이명택 동두천시 탁구협회장은 "지역을 넘어 많은 동호인이 참여해 주신 만큼, 이번 대회가 탁구 저변 확대에 큰 힘이 되기를 기대한다"며 "모두의 협조 덕분에 대회를 안전하고 순조롭게 완료할 수 있었다"고 밝혔다.





한편 이번 대회는 동두천시가 주최하고 동두천시 탁구협회가 주관했으며, 탁구 동호인과 시민이 함께하는 생활체육 교류의 장으로 자리매김했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

