동두천시장배 탁구대회 성료…7개 시군 동호인 화합의 장

이종구기자

입력2025.11.25 14:26

경기 동두천시(시장 박형덕)는 지난 22일 국민체육센터에서 제28회 동두천시장배 탁구대회를 성황리에 개최했다.

동두천시장배 탁구대회 성료…7개 시군 동호인 화합의 장 동두천시가 지난 22일 국민체육센터에서 제28회 동두천시장배 탁구대회를 성황리에 개최하고 있다. 동두천시 제공
이번 대회에는 동두천을 비롯해 연천, 양주, 가평, 철원 포천 등 7개 시군의 탁구 동호인들이 한자리에 모여 교류하는 자리로 마련됐으며, 지역 간 스포츠 소통을 확대하는 데 의미를 더했다.


경기는 부별 리그 방식으로 진행되었으며, 남녀 단체전·개인전·개인 복식 등 다양한 종목에서 선수들이 기량을 겨루며 수준 높은 경기를 펼쳤다.


경기 결과 남자단체▲선~6부 공동 1위 덕정탁구클럽, 신효섭·김민성·신곡 ▲6~9A부 공동1위 신곡탁구클럽, 양주임팩동호회 ▲6~9B부 공동 1위 전곡탁구클럽, 두드림 탁구동호회, 여자단체▲6~9부 공동 1위 신곡탁구클럽, 윤한미탁구클럽B가 영예를 안았다.


남자개인▲선~5부 1등 김이레 ▲6부 1위 정윤식 ▲7부 공동 1위 김진호, 권오준, ▲8부 공동 1위 임현수, 서성중 ▲9부 1위 이상민 ▲희망부 1위 김준영 여자개인▲6부 공동 1위 전다영, 안수진 ▲7부 공동 1위 박미애, 한승이 ▲8부 1위 이태희 ▲9부 1위 라솔림 ▲희망부 1위 박유희가 차지했다.


남자복식▲선~5부 공동 1위 안영준·조유민, 임규혁·이석민 ▲6/7부 공동 1위 이병욱·박재현, 이현희·정하윤 ▲8/9부 1위 이상민·최재섭 여자복식 ▲6~9부 공동 1위 한승이·김미연, 김영희·이태희가 입상했다.


박형덕 시장은 "7개 시군 탁구 동호인들이 한자리에 모인 이번 대회가 교류와 화합의 장이 되길 바란다"라며 "모든 참가자들이 끝까지 최선을 다해주셔서 대회가 성공적으로 마무리될 수 있었다"라고 말했다.


이명택 동두천시 탁구협회장은 "지역을 넘어 많은 동호인이 참여해 주신 만큼, 이번 대회가 탁구 저변 확대에 큰 힘이 되기를 기대한다"며 "모두의 협조 덕분에 대회를 안전하고 순조롭게 완료할 수 있었다"고 밝혔다.


한편 이번 대회는 동두천시가 주최하고 동두천시 탁구협회가 주관했으며, 탁구 동호인과 시민이 함께하는 생활체육 교류의 장으로 자리매김했다.




동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
