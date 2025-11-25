본문 바로가기
[누리호 4차 발사]누리호, 발사대 기립 완료…4차 발사 준비 순조롭다

김종화기자

입력2025.11.25 14:23

수정2025.11.25 14:38

이송 지연에도 핵심 공정 차질 없이 진행

한국형발사체 누리호가 25일 나로우주센터 제2발사대에 성공적으로 기립·고정되며 4차 발사를 향한 본격적인 준비에 들어갔다.


우주항공청과 한국항공우주연구원은 이날 오후 1시36분 전남 고흥 나로우주센터에서 누리호 발사대 기립 및 고정 작업이 완료됐다고 밝혔다. 이는 오는 27일 새벽으로 예정된 4차 발사 일정의 핵심 단계로, 이후 추진제 공급을 위한 엄빌리컬 연결과 각종 기밀 점검 등이 이어진다.

[누리호 4차 발사]누리호, 발사대 기립 완료…4차 발사 준비 순조롭다 오는 27일 우주로 향할 누리호가 25일 전남 고흥 나로우주센터 발사대에 우뚝 서 있다. 우주청 제공
당초 누리호는 오전 7시40분 발사대 이송을 시작할 계획이었으나 오전 8시 무렵 제기된 비 예보로 일정이 약 1시간20분 지연됐다. 최종적으로 오전 9시 트랜스포터(무인특수 이동 차량)에 실린 누리호가 발사대 종합조립동을 출발해 약 1.8㎞ 구간을 1시간42분에 걸쳐 천천히 이동했다.


발사대 도착 후 누리호는 '이렉터(erector)'로 불리는 기립 장치를 통해 수직으로 세워졌고, 지상고정장치(VHD) 4개 고리를 이용해 하부 고정 작업이 마무리됐다. 해당 장치는 발사 직전 엔진 추력이 최대에 도달하는 순간 고정을 해제해 발사가 이뤄지도록 설계돼 있다.


우주항공청은 "현재 누리호 기립 및 고정 작업이 완료됐으며 이후 전원 연결, 추진제(연료·산화제) 공급 준비, 자세제어계 및 기밀 점검 등의 발사 준비 작업을 진행할 예정"이라고 설명했다.


항우연은 기상 상황에 따라 작업 일정이 변동될 가능성을 언급하면서도 "발사 시각이 이달 27일 새벽으로 정해져 있어 내일 오전까지 필요한 절차를 충분히 수행할 시간적 여유가 있다"고 밝혔다. 만약 이날 예정된 작업이 모두 끝나지 못할 경우, 내일 오전 추가 작업을 통해 발사 운용을 차질 없이 이어간다는 계획이다.


우주청은 26일 오후 발사관리위원회를 열고 추진제 충전 여부를 최종 판단한다. 아울러 기술적 준비 상황, 발사 윈도, 기상, 우주물체 충돌 가능성 등을 종합적으로 고려해 발사 시각을 확정할 예정이다. 전반적으로 누리호 4차 비행은 기상 변수 외에는 큰 문제 없이 순조롭게 진행되는 것으로 평가된다.




김종화 기자 justin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

