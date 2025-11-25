SK플라즈마 "튀르키예 혈액제제 파트너…합작회사 설립"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

혈액제제 전문 기업 SK플라즈마가 튀르키예 정부가 추진하는 혈장분획제제 자급화 국가전략사업의 기술 수출 파트너로 선정됐다.

SK플라즈마는 24일(현지 시간) 튀르키예 앙카라에서 튀르키예 적신월사(이슬람권 적십자사)와 국가필수의약품 자급화를 위한 혈장분획제제 플랜트 건설 및 합작회사 프로투르크(Proturk) 설립을 위한 '주주간 계약'을 체결했다고 25일 밝혔다.

SK플라즈마의 혈액제제 생산을 담당하는 안동공장. SK플라즈마

양국 정상회담 기간 중 이뤄진 체결식에는 김승주 SK플라즈마 대표, 파트마 메릭 일마즈 적신월사 총재가 참석했다.

이재명 대통령은 공동언론 발표문을 통해 "튀르키예 정부가 추진하는 혈액제제 자급화 사업에 한국 기업인 SK플라즈마가 참여하게 된 점을 매우 기쁘게 생각한다"고 했다.

이번 계약에 따라 SK플라즈마는 기술이전료와 함께 프로투르크의 지분 15%를 확보하게 된다. 적신월사 산하 투자회사 키즐라이 야트림과 정부 기관이 나머지 85% 지분을 보유하기로 했다.

새로 설립되는 합작회사 프로투르크는 튀르키예 앙카라 추부크 지역에 연간 60만ℓ 규모의 혈장을 처리할 수 있는 혈장분획제제 생산시설 건설을 추진한다.

이 시설에서는 혈액 내 단백질을 보충하는 데 사용되는 알부민(ABM), 면역 결핍 환자 치료에 쓰이는 면역글로불린(IVIG), 혈우병 A 등 혈액 응고 장애 치료에 필요한 혈액응고인자 8인자제제(FVIII)를 생산할 계획이다.

SK플라즈마는 프로투르크에 혈장분획제제 생산기술을 이전하고 기술료를 단계적으로 지급받기로 했다.

양국 정부도 사업 추진 과정에서 필요한 플랜트 부지 확보와 인허가 등 행정적·정책적 지원을 적시에 제공할 방침이다. 주튀르키예 정연두 한국대사는 외교 채널을 적극적으로 연계하며 프로젝트의 실질적인 가교 역할을 했다.

이번에 공장이 완공되면 튀르키예는 혈장분획제제를 자급화할 수 있게 된다. 알부민 등 혈액제제는 수술 및 응급환자에게 사용되는 필수의약품이다.

파트마 메릭 일마즈 적신월사 총재는 "SK플라즈마와의 협업은 튀르키예 국민의 건강, 생명과 직결되는 필수의약품 주권 확보를 위한 중요한 기점이 될 것"이라고 말했다.





김승주 SK플라즈마 대표는 "현지 인프라 구축은 혈장분획제제 주권 확보가 필요한 국가의 자급력을 높이면서도 안정적으로 수요를 확보해 나갈 수 있는 새로운 사업 모델"이라고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

