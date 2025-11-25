본문 바로가기
김영록 지사, 국비 10조 원 시대 열기 위해 막판 총력전 전개

호남취재본부 심진석기자

입력2025.11.25 14:10

25일 기재부 핵심 인사 만나
전남 현안 사업 필요성 설명

김영록 지사, 국비 10조 원 시대 열기 위해 막판 총력전 전개 김영록 전라남도지사가 25일 서울 여의도에서 유병서 기획재정부 예산실장과 간담회를 갖고 2026년 국회 증액 핵심사업들이 차질없이 반영될 수 있도록 지원을 요청한 뒤 전남의 주요 현안사업 건의 내용을 전달하고 있다. 전남도 제공
김영록 전라남도지사는 25일 서울 여의도에서 국비 10조 원 시대를 열기 위해 국회 예산 증액의 마지막 관문인 기획재정부 설득에 나섰다.


김 지사는 이날 기획재정부 유병서 예산실장 등 핵심 인사를 만나 전남 현안 사업의 필요성을 설명하고 전남의 미래성장 기반이 국회 증액 단계에서 반드시 반영되길 바란다고 요청했다.


이번 면담은 국회 증액 마지막 단계인 시기에 김영록 지사가 직접 기재부 핵심 인사를 만나 전남의 미래가 걸린 핵심 사업을 반영하기 위한 전략으로, 국비 10조 원 시대의 개막을 위한 결정적 승부처로 평가된다.


김 지사는 "전남은 국가균형발전과 미래 전략산업의 중심축으로 도약할 준비가 된 지역이고, 지금이 놓칠 수 없는 골든타임"이라며 "10조 예산 확보는 전남만의 목표가 아닌 국가의 전략적 투자"라고 강조했다.


이날 건의한 주요 사업은 ▲호남고속철도 2단계(731억 원) ▲고흥~봉래 국도 15호선 4차로 확장(130억 원) ▲국립 김산업 진흥원 설립(10억 원) ▲AI 첨단 축산업 융복합 밸리 조성(5억 원) ▲디지털 기반 자원순환 시범산단 구축(40억 원) ▲전라남도 5·18기념관 및 커뮤니티센터 조성(5억 원) 등이다.


김 지사는 "전남은 해양·에너지·AI 등 국가 중장기 산업의 플랫폼을 보유한 지역이다"며 "정부 예산안 반영에 만족하지 않고, 국회 증액을 통해 전남형 미래를 현실로 만들겠다"고 말했다.


전남도는 2026년 정부예산안에 전년보다 6% 증가한 9조 4,000억 원의 국비예산을 반영했으며, 이번 국회를 통해 '국비 10조 시대' 개막의 마침표를 찍겠다는 각오로 막판 총력전을 이어가고 있다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
