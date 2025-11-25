삼성바이오에피스, 정기 임원 인사…부사장 2명·상무 4명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성바이오에피스는 성과와 역량 기반이 인사 원칙 아래, 탁월한 업적을 통해 회사에 기여하고 미래 혁신을 선도할 차세대 리더를 중심으로 부사장 2명, 상무 4명 등 총 6명의 승진 인사를 단행했다고 25일 밝혔다.

개발2본부장으로 승진한 신동훈 부사장은 1974년생, 의사 출신의 임상의학 전문가다. 바이오시밀러 임상 설계와 의학적 검토 및 자문 경험을 바탕으로 신약 임상과 허가 전략을 수립했다.

개발1본부 MSAT(Manufacturing Science & Technology)팀장으로 승진한 신지은 부사장은 1981년생으로 공정개발, 기술이전 등의 전문성을 보유한 개발 전문가다. 생산공정 최적화, 신규 파트너사 발굴을 통해 제품 경쟁력을 제고하고 있다.

법무그룹장 손성훈 상무는 1975년생으로 IP(지적재산권)전문성을 갖춘 해외 변호사다. 특허 출원과 법무 검토를 신속하게 지원하고 다수 글로벌 IP소송을 담당해 제품 적기 출시에 기여했다.

PE(Product Evaluation)팀 임상개발그룹장으로 승진한 안소신 상무는 1980년생으로 중개의학 전문가로 비임상 신약개발 프로세스를 구축했고 신약 개발의 임상 설계를 주도했다.

전략팀 사업전략그룹장인 이남훈 상무는 전략 수립, SCM(공급망관리) 등 다양한 업무 경험을 갖춘 사업기획 전문가다. 지주사 체제 전환을 주도하고 바이오 신사업 추진 전략 수립에 기여했다.

RA(Regulatory Affairs)팀 RA3그룹장 정의한 상무는 1987년생으로 제품 인허가 전문가다. 시판허가 국가를 확대해 매출증대 기반을 마련했고 바이오시밀러 개발일정 단축과 비용 절감에 기여했다.

삼성바이오에피스는 "성장 잠재력과 전문성을 갖춘 인재들을 바탕으로, 글로벌 바이오 제약 산업을 선도하는 기업으로 지속 성장하도록 더욱 발돋움해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

다음은 승진 임원 명단.

◆부사장 승진

▲신동훈 ▲신지은

◆상무 승진





▲손성훈 ▲안소신 ▲이남훈 ▲정의한





