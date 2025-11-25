본문 바로가기
美·우크라 '평화 구상안' 재합의…트럼프도 "좋은 일" 언급

차민영기자

입력2025.11.25 14:22

기존 28개→19개 항목
완화된 조건들
민감 의제는 정상회담서 논의

미국과 우크라이나가 간소화된 평화 구상안을 마련했다. 우크라이나 입장을 일부 반영한 새 중재안으로 양측 모두 이를 두고 만족감을 표한 것으로 알려졌다. 다만 러시아가 집요하게 요구하는 우크라이나 영토 양보 등 핵심 쟁점은 양국 대통령의 결정으로 미뤘다.


24일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국과 우크라이나는 전날 스위스 제네바에서 열린 대표단 협상 등을 통해 기존 종전안의 28개 항목을 19개 항목으로 줄인 새 종전안 초안을 도출한 것으로 알려졌다.


소식통 2명은 수정된 새 종전안 초안은 우크라이나군의 규모를 80만 명으로 제한하는 내용을 담았다고 WSJ에 설명했다. 기존 '60만 명으로 제한'에서 한층 완화한 조건이 제시된 것이다. 아울러 기존 안에 담겼던 북대서양조약기구(NATO·나토)의 추가 확장 제한과 관련한 표현도 완화된 것으로 전해졌다.


제네바 협상에 참여한 세르히 키슬리차 우크라이나 외무부 제1차관은 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 양쪽 모두 긍정적이라고 느낄 만한 완전히 수정된 초안이 나왔다고 말했다. 수정 폭이 컸다는 점도 강조했다.


다만 우크라이나의 영토 양보 등 민감한 항목은 '미완'으로 남은 것으로 전해졌다. 이 쟁점은 정상 차원의 협상으로 넘겼다는 설명이다. 기존 종전안에는 우크라이나가 동부 돈바스(도네츠크 및 루한스크) 지역 등을 러시아에 양보하는 내용이 포함돼 있다.


키슬리차 차관은 영토 문제, 나토와의 관계와 같이 가장 논쟁이 될 만한 부분은 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령이 결정하도록 "괄호로 묶어 뒀다"고 전했다.


젤렌스키 대통령의 언급도 맥을 같이 한다. 젤렌스키 대통령은 이날 영상 연설에서 새 초안을 두고 "정말로 올바른 접근 방식"이라며 "민감한 사안들, 가장 섬세한 부분들은 트럼프 대통령과 논의할 것"이라고 했다.


트럼프 대통령도 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) '트루스소셜'에 "러시아와 우크라이나 간 평화협상에서 큰 진전이 이뤄지고 있다는 것이 정말 가능할까? 직접 보기 전에는 믿지 말라. 하지만 뭔가 좋은 일이 일어나고 있을지도 모른다"고 적었다.


이에 따라 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령의 '담판'이 언제 열릴지에도 관심이 쏠린다. 로이터 통신은 전날 소식통을 인용해 젤렌스키 대통령의 방미가 이르면 이번 주 이뤄질 수 있다고 보도했지만, 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 폭스뉴스 인터뷰에서 이번 주 양국 대통령의 만남이 예정돼 있지 않다고 밝혔다.


트럼프 행정부는 우크라이나와 먼저 합의를 도출하고 러시아 측과 협상을 모색한다는 방침이다. 크렘린궁은 이날 미국과 우크라이나 측 초안을 받아보거나 브리핑받지 못했다고 말했다.


다만 러시아가 수정된 종전 조건을 순순히 받아들일지는 미지수라는 분석도 나온다. WSJ은 "미국의 계획이 우크라이나의 우려를 완화할수록 러시아가 이를 받아들일 가능성이 작아진다는 점이 문제를 더욱 복잡하게 만든다"고 짚었다.




차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
