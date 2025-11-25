무주군, 26~27일 '누리호 4차 발사' 성공 기원 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

계절 별자리 강의 등 진행…참가비 무료

전북 무주군이 26일~27일 양일간 반디별천문과학관에서 우주항공청의 '누리호 4차 발사 성공'을 기원하는 과학행사가 열린다.

25일 군에 따르면 이번 행사는 오후 1시~오후 9시까지 우주항공청의 협조를 받아 진행될 예정이며 참가자들은 천문과학관에서 진행하는 계절 별자리 강의와 천제 관측(토성) 행사에 함께하게 된다.

무주군 청사 전경. 무주군 제공

박제훈 천문대장은 "누리호 4차 발사는 과학적·산업적 성과를 동시에 겨냥한 중요 사업이며, 무엇보다 민간 주도로 한국의 독자적 우주 수송 능력을 보여준다는 점에서 기대가 크다"며 "반디별천문과학관과 함께 '누리호 4차 발사'라는 역사적인 순간에 함께 하는 시간, 우리나라 우주 과학기술에 대한 자긍심을 키우는 시간 가져보시길 바란다"고 전했다.

'누리호 4차 발사' 성공 기원 과학행사 참가비는 무료이며, 선착순 200명에게는 우주항공청에서 '우주인 키링'을 제공할 예정이다. 자세한 사항은 무주반디별천문과학관으로 문의하면 된다.





한편, 무주반디별천문과학관은 1,047㎡ 규모로 전시실, 영상실, 관측실, 강의실 등을 갖추고 있으며 최대 100명이 동시 관람이 가능하다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

