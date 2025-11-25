삼성바이오로직스, 임원 승진 인사…30대 여성 임원 배출

삼성바이오로직스는 25일 임원인사를 단행했다.

김희정 부사장은 신규 공장 램프업(Ramp-up·가동률 증대)과 증가되는 생산 규모에도 안정적인 DS(Drug Substance·원료의약품) 생산체계를 이끌어 낸 점을 인정받았다. ADC사업을 혁신적으로 주도하며 신규 서비스 론칭과 자체 항체 기술 개발을 통해 CDO 사업 경쟁력 강화에 기여한 정형남 부사장도 승진했다.

김희정 부사장, 정형남 부사장. 삼성바이오로직스

4공장 준공 후 안정화를 시작으로, 생산 공정 및 일정 관리 효율화를 통해 완전가동을 조기 달성하고, 안정적 의약품 생산으로 매출 확대에 기여한 안소연 상무, MSAT(Manufacturing Science and Technology) 업무 프로세스 개선을 통해 기술 이전 경쟁력 제고를 이끈 유동선 상무, MES(제조 실행 시스템) 고도화를 위한 시스템 구축과 사업 운영 전반을 효과적으로 지원하고자 차영필 상무, 황준호 상무를 신규 임원으로 승진시켰다.

이번 인사는 불확실한 글로벌 환경 속에서 민첩한 의사결정 구조 확립과 미래 경쟁력 강화를 위한 성과·역량 기반 인사 원칙을 더욱 강화한 결과다. 30대 여성 상무(안소연), 40대 여성 부사장(김희정) 승진자가 배출되며 두 명 모두 창립 이래 최연소 여성 임원이라는 의미 있는 승진이 포함됐다.

안소연 상무, 유동선 상무, 차영필 상무, 황준호 상무. 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스는 "앞으로도 국내외 고객의 신뢰를 한층 더 강화하고, 중장기적 기술 우위를 지속적으로 확보함으로써 글로벌 CDMO 선도 기업으로서의 위상을 공고히 하고자 한다"고 밝혔다.

다음은 승진 임원 명단.

◆부사장 승진

▲김희정 ▲정형남

◆상무 승진





▲안소연 ▲유동선 ▲차영필 ▲황준호





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

