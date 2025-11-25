구미시의회, 2026년도 예산안 및 기금운용계획안(2조2320억원) 심도있는 심사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제292회 제2차 정례회 예산결산특별위원회 구성

구미시 2025년도 제2회 추경 심의

경북 구미시의회는 25일 제292회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 예산결산특별위원회(이하 예결특위)를 구성했다.

예결특위 위원은 총 13명으로, 위원장에 김영길 의원, 간사에 추은희 의원을 비롯해 김낙관, 김원섭, 김재우, 박세채, 소진혁, 양진오, 이명희, 이지연, 장미경, 장세구, 허민근 의원을 선임했다.

이번 제2차 정례회 기간 2026년도 예산안 및 기금 운용계획안과 2025년도 제2회 추가경정예산안 및 기금 운용변경계획안을 심의할 예정이다.

제292회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 예산결산특별위원회 위원장으로 선출된 김영길 의원/구미시의회 제공

이번 2026년도 예산안은 총 2조 2,320억으로 시정 주요 현안과 미래 성장 동력 확보를 위한 다양한 사업들이 포함되어 의회로 제출됐다.





위원장으로 선출된 김영길 의원은 인사말을 통해 "급변하는 글로벌 경제 패러다임 속에서 구미시의 경제 상황 및 산업 구조를 제대로 분석하였는지, 이를 근거로 앞으로 우리 시가 반드시 추진해야 할 사업을 편성하였는지 면밀히 검토하겠다."고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

