본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

오세훈 "10·15 규제에 모아타운 이주 주민 난감…LTV 한시 유예 건의"

이정윤기자

입력2025.11.25 13:46

시계아이콘01분 03초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
오세훈 "10·15 규제에 모아타운 이주 주민 난감…LTV 한시 유예 건의" 오세훈 서울시장이 25일 서울 중랑구 중화동 모아타운 사업지를 찾아 발언을 하고 있다. 이정윤 기자
AD

오세훈 서울시장이 모아타운 등 정비사업과 관련된 대출 문제를 해소하기 위해 국토교통부에 주택담보인정비율(LTV) 적용을 한시적으로 유예하는 안을 건의하겠다고 밝혔다.


오 시장은 25일 중랑구 중화동 모아타운 사업지를 방문하고 "10·15 대책이 발표된 이후 LTV가 40%로 낮아지고 경우에 따라선 제로가 되기 때문에 이주를 해야 하는 주민 입장에선 매우 난감하다"라며 "조만간 국토부 장관을 다시 만나면 LTV 적용을 한시적으로 유예하든지 예외 사유를 인정할 수 있도록 건의할 방침"이라고 전했다.


이어 "조합원 지위 양도에 대해서는 법령 개정을 통해 사업을 진행하는 데 장애를 최소화할 수 있도록 건의할 생각"이라며 "주택공급이 원활해야 집값이 안정된다"고 했다.


앞서 10·15 대책으로 투기과열지구 내 LTV가 40%로 제한되면서 이주비 대출이 어려워졌다. 다주택자의 경우 LTV 한도가 0%로 적용된다. 모아타운의 경우 소규모 정비사업으로 분류되기 때문에 조합설립 인가 이후엔 지위 양도가 불가하다.


오 시장이 방문한 중화동 모아타운은 9만9931㎡ 규모로 2003년 뉴타운, 2011년 재정비촉진구역으로 지정됐다. 하지만 사업 지정으로 인해 2014년 지정이 해제돼 20년 동안 방치됐다 2023년 모아타운 대상지로 선정, 지난해 11월 관리계획이 승인·고시됐다. 이달 사업계획 확정을 위한 통합심의까지 통과했다.


시는 앞으로 남은 사업시행인가, 이주, 착공 등 전 단계에 걸쳐 철저한 공정관리를 통해 사업 기간을 기존 단축 목표인 9년에서 최종 7년으로 줄이겠다는 방침을 내걸었다. 아울러 내년 1월 시행 예정인 모아주택 사업성 보정계수 적용과 임대주택 인수가격 상향을 통해 조합원 부담을 줄여 사업에 속도를 낼 계획이다. 다음 달부턴 '시·자치구 모아타운 공정촉진회의'를 현장으로 확대해 논의를 추진한다는 방침이다. 현장에서 제안된 의견을 바탕으로 규제 완화도 추진한다.


특히 중화동 모아타운을 기점으로 강북지역 주택 공급에 활력을 불어넣겠다는 방침이다. 중랑구는 현재 추진 중인 모아타운 116곳 모아타운 중 16곳(2만3845가구)이 위치한다. 내년부터 2031년 중 착공 1만가구를 목표로 하고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

오 시장은 "중화동 모아타운이 시 모아타운의 선도 사업지로서 정비사업 동력확보와 주택공급 확대에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대한다"라며 "강북지역 주택공급이 속도감 있게 추진되도록 현장 중심의 소통을 강화하고 체계적인 제도적 지원으로 '다시, 강북 전성시대'를 열어나가겠다" 했다.




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기