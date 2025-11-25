"산업부 위상 약화 우려"…제조업 AI·통상·안보 기능 강화 요구 분출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김정관 산업장관 주재 전직원 타운홀 미팅

형식 보고 폐지·근무시간 외 연락 자제 등 현장 제안도

김정관 산업통상자원부 장관이 24일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 열린 주한외국인상공회의소 간담회에 참석, 모두발언을 하고 있다. 2025.09.24 윤동주 기자

정부조직개편 이후 산업통상부 내부에서 제기돼 온 조직 위상 약화 우려와 기능 확충 요구가 전면에 떠올랐다. 제조업의 인공지능 전환, 대미 투자·통상정책, 경제·산업안보 등 핵심 기능을 대폭 강화해야 한다는 직원들의 목소리가 커지면서, 산업부가 조직문화 혁신 작업에 본격 착수했다.

산업부는 25일 정부세종청사 대강당에서 본부 및 소속기관 직원 500여명이 참석한 가운데 '전 직원 타운홀 미팅'을 열고 조직문화 혁신 방향과 직원 의견을 공유했다. 이번 행사는 김정관 장관 취임 이후 처음 마련된 자리로, 새롭게 출범한 산업통상부의 역할을 재정립하고 조직 활력 제고 방안을 논의하기 위해 기획됐다.

이날 산업부는 본부·산하기관 직원 220여명이 익명으로 참여한 조직문화 진단 설문 결과를 공개했다. 직원들은 조직개편 이후 산업부의 위상이 약화됐다는 우려를 가장 크게 나타냈으며, 이를 회복하기 위해 ▲제조업 AI 전환(30%) ▲대미 투자 및 통상 기능 강화(26%) ▲경제·산업안보 정책 확대(20%) 등의 역할 재정립이 필요하다고 답했다.

조직문화의 개선 요구도 컸다. 응답자의 42%가 '조직문화 혁신이 시급하다'고 응답했으며 ▲형식적 보고 관행 폐지 및 비대면 보고 활성화 ▲근무시간 외 연락 자제 ▲정기 인사 정례화 및 주요 보직 공개 인사 등이 시급한 과제로 제시됐다. 국·직급별 대표자들도 현장의 고충과 개선안을 직접 제안하며 조직문화와 인사제도 전반에 대한 의견을 전달했다.

김 장관은 "대미 관세협상 타결 사례에서 보듯 산업부의 역할은 오히려 더 중요해지고 있다"며 "직원 모두가 성취를 느끼며 핵심 업무에 집중할 수 있는 활력 있는 조직문화 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.





한편 산업부는 지난 10월 27일 조직·인사 혁신 전담 조직인 '조직혁신팀'을 발족한 바 있다. 주요 혁신 과제 발굴과 이행 점검을 체계적으로 추진해 변화가 조직 곳곳에 정착될 수 있도록 한다는 계획이다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

