칠곡군, 토지가치UP!! 재산권 보호 위한 사업 홍보 강화

영남취재본부 김이환기자

입력2025.11.25 14:16

주민의 재산권 보호·토지 활용 가치 상향

경북 칠곡군은 지난 24일까지 2026년 지적재조사사업 대상지 3개 지구 주민을 대상으로 주민설명회를 개최하고, 사업 추진 사항과 향후 일정 등을 안내하며 주민 의견을 수렴하는 자리를 마련했다.


이번 설명회는 지적공부와 실제 토지이용 현황이 일치하지 않아 발생하는 분쟁을 해소하고, 장기적으로 정확한 지적정보를 구축하기 위해 추진 중인 지적재조사사업의 이해도를 높이기 위해 진행됐다.

칠곡군, 토지가치UP!! 재산권 보호 위한 사업 홍보 강화 2026년 지적재조사사업 대상지 3개 지구 주민을 대상으로 주민설명회를 개최하고 있다./김이환 기자
설명회에서는 사업 취지, 추진 절차, 경계 조사 방법, 주민 동의 절차 등 주요 내용을 상세히 안내하고, 주민 질의응답 시간을 통해 현장에서 제기된 의견을 적극 청취했다.


지적재조사사업은 주민동의를 받아 사업을 진행하며, 사업지구 지정신청을 위해서는 토지소유자 2/3 이상과 사업 지구 면적 2/3 이상의 소유자 동의가 있어야 추진된다.


군 관계자는 "지적재조사사업은 주민의 재산권을 보호하고 토지 활용 가치를 높이는 중요한 국책사업"이라며 "정확한 지적정보 구축을 위해 주민들의 적극적인 참여가 꼭 필요하다"고 강조했다.


칠곡군은 주민설명회 개최를 계기로 사업 홍보를 강화하고, 대상지 주민 개별 안내, 현장 상담창구 운영 등 참여 확대를 위한 다양한 지원을 지속해 나갈 계획이며, 앞으로도 주민과의 소통을 확대하고, 공정하고 투명한 지적행정 서비스를 통해 군민이 신뢰할 수 있는 행정을 구현해 나가겠다고 밝혔다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
