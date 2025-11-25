청송군 농업기술센터, 농업재해 대응 경진대회 ‘우수상’ 쾌거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기후 위기 시대, 농업 피해를 최소화하기 위한 청송군의 독창적이고 신속한 대응 역량이 전국적인 인정을 받았다.

경북 청송군 농업기술센터가 농촌진흥청이 주관한 '2025년 병해충·농업재해 대응 우수사례 경진대회'에서 우수상을 받았다.

청송군 농업기술센터, 농업재해 대응 경진대회 우수상 수상. 청송군 제공

AD

이번 경진대회는 전국 농촌진흥기관을 대상으로 병해충·농업재해 대응에 대한 우수사례를 발굴하고, 시상을 통해 성과 확산을 도모하기 위해 마련됐다.

청송군 농업기술센터는 '농업재해와 병해충 극복을 통한 풍성한 결실 만들기'를 목표로 ▲기후변화대응 과수 냉해 예방기술지원 사업 ▲여름철 농업재해 예방 현장기술지원단 운영 ▲과수화상병 예찰방제단 운영과 사전방제 약제 공급 ▲돌발병해충 정밀예찰과 방제 약제 지원 등 다양한 사업을 추진해 좋은 평가를 받았다.

특히 올해 3월 대형산불로 인해 영농활동에 어려움을 겪는 농가들을 지원하기 위한 ▲산불피해지역 사과 결실안정 사업 ▲산불피해농가 영농지원단 운영 등의 사업들이 주목받아 기관 부분 우수상을 받는 쾌거를 달성했다.





AD

윤경희 군수는 "기후변화로 인한 농업재해와 농작물 병해충 피해 위험이 늘어남에 따라 이에 선제적으로 대응하여 지역 농가의 피해를 막고 지속 가능한 농업 환경의 마련을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>