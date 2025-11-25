본문 바로가기
영주시 관광특화 캐릭터 ‘별별프렌즈’, 대한민국 캐릭터 어워즈 30선 선정

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.25 12:56

지역문화·관광브랜드 담은 창의적 캐릭터로 주목

경북 영주시는 2025년 대한민국 캐릭터 어워즈에서 시가 개발한 관광특화 캐릭터 '별별프렌즈'가 우수 캐릭터 30선에 선정됐다고 25일 전했다.

영주시 관광특화 캐릭터 '별별프렌즈', 대한민국 캐릭터 어워즈 30선 선정 영주시가 대한민국 캐릭터 어워즈 30선에 선정되고 기념촬영하고 있다. 영주시 제공
이번 선정은 영주시가 지역 고유의 문화와 창의적인 콘텐츠를 기반으로 캐릭터 산업 발전에 기여한 점을 높이 평가받은 결과다.


'대한민국 캐릭터 어워즈'는 디지털조선일보가 주최, 캐릭터 본조사와 전문가 심사를 통해 산업·공공기관·지자체 분야에서 우수 캐릭터를 선정해 시상한다. 영주시의 '별별프렌즈'는 2021년 문화체육관광부 계획공모형 지역관광개발 사업으로 추진된 '안빈낙도 관광브랜드 개발사업' 속에서 탄생했다.


'안빈낙도'는 '가난할 빈(貧)'이 아닌 '손님 빈(賓)'을 사용해 손님을 편안히 맞이하고 즐겁게 머무르게 하는 도시를 의미한다. 이는 영주의 선비정신이 지닌 배려·품격·여유의 가치를 현대적으로 풀어낸 개념으로, 영주시 관광브랜드의 기본 방향이 됐다.


영주시는 브랜드 방향성을 바탕으로 지역 풍부한 유교문화 콘텐츠의 고유한 매력을 '별의별' 다양한 즐길 거리와 볼거리를 품은 도시라는 의미의 '별별'에 담고, 선비의 여유와 자연의 치유 이미지를 '여유'로 표현해 '별별여유 영주'라는 관광브랜드를 구축했다. 브랜드의 시각 요소에는 선비문화를 상징하는 '갓', 영주의 자연환경을 나타내는 '나뭇잎', 도시 곳곳의 매력을 별빛처럼 확산시키는 '별' 모티브가 유기적으로 결합돼 전통과 자연, 감성이 조화를 이루는 브랜드 이미지를 완성했다.


'별별프렌즈'는 이러한 브랜드 이미지를 캐릭터로 구현한 것으로, 다섯 명의 친구 캐릭터가 각각 영주의 상징을 담고 있다. 영주선비와 영주도령은 배움과 예절, 여유의 미덕을 전하며, 소백이는 소백산의 정기와 자연치유 에너지를 형상화했다. 부석이는 유네스코 세계문화유산 부석사의 정신과 품격을 담았으며, 별이는 영주의 밤하늘을 수놓는 별빛 요정으로 도시의 감성과 희망을 상징한다.


이들 캐릭터는 앞으로 축제, SNS, 관광 홍보물 등 다양한 분야에서 시민과 관광객에게 친근하게 다가가며 영주를 알리는 안내자 역할을 수행할 예정이다.


유정근 영주시장 권한대행은 "별별프렌즈는 '별의별' 다양한 매력과 선비정신이 지닌 여유로움을 현대적으로 풀어낸 캐릭터이자, 안빈낙도 철학을 기반으로 한 영주시 대표 관광브랜드"라며 "앞으로 방문객 모두가 따뜻한 정과 쉼을 느낄 수 있는 여유와 품격의 관광도시 영주를 만들어가겠다"고 말했다.


영주시는 이번 수상을 계기로 캐릭터를 활용한 관광 굿즈 개발, 관광 콘텐츠 확장, 국내외 홍보 강화 등 다양한 분야에서 활용도를 높여 지역 관광 경쟁력과 도시 브랜드 가치를 더욱 향상시킬 계획이다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

